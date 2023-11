Ăn đu đủ có tăng kích thước vòng một?

Vòng một của tôi khá khiêm tốn, ăn đu đủ thường xuyên có giúp ngực đầy đặn hơn không? (Mỹ Anh, 28 tuổi)

Trả lời:

Đu đủ giàu vitamin A, B, C, E cùng nhiều khoáng chất như magie, kali, canxi... Từ xưa, người mẹ ít sữa cho con bú thường nấu đu đủ hầm giò heo để kích thích tuyến sữa. Quả đu đủ còn có tác dụng cải thiện làn da, góp phần kích thích tiêu hóa, chống táo bón.

Đu đủ chứa papain (enzyme thực vật) và vitamin A hỗ trợ thúc đẩy cơ thể tiết hormone estrogen. Tuy nhiên chưa có bằng chứng cho thấy ăn đu đủ hay bổ sung các enzyme như papain, chymopapain, amylase... có tác dụng tăng kích thước vòng một. Papain khi vào dạ dày sẽ bị phân hủy, ngừng hoạt động. Vitamin A có tác dụng chính là nuôi dưỡng làn da, phát triển xương, răng, tóc, thúc đẩy thị lực, chức năng sinh sản.

Yếu tố quyết định kích thước vòng một là do di truyền. Vòng một cũng thay đổi do các yếu tố như cân nặng và tuổi tác. Ngực phát triển khi trưởng thành, lớn lên hoặc giảm tùy vào cơ địa. Do trong thành phần cấu tạo của tuyến vú có mô mỡ nên cân nặng tăng hoặc giảm đều ảnh hưởng đến kích thước vòng một. Giảm cân đột ngột dễ khiến ngực chảy xệ.

Nội tiết tố (hormone) và chu kỳ sinh sản ảnh hưởng đến tăng giảm kích thước vòng ngực. Ở tuổi dậy thì, buồng trứng bắt đầu sản xuất estrogen làm tăng mô mỡ ở ngực nên vòng một phát triển. Ngực phụ nữ cũng to hơn do estrogen và progesterone phối hợp với nhau để làm to ống dẫn sữa và tuyến sữa.

Ngực của phụ nữ mang thai, cho con bú có xu hướng đầy đặn hơn do estrogen, progesterone và prolactin kích thích ngực nở nang và sản xuất sữa. Lượng estrogen giảm thời điểm mãn kinh làm ngực mất tính đàn hồi, co lại.

Bạn có thể dùng các thực phẩm giàu estrogen như đậu nành, ngũ cốc để tăng kích thước vòng một tự nhiên. Tuy nhiên, hiệu quả chỉ ở mức giới hạn.

Hiện, can thiệp phẫu thuật đặt túi ngực hoặc chỉnh sửa khuyết điểm có thể giúp phụ nữ có vòng một như mong muốn. Bạn có thể đến chuyên khoa Ngoại Vú tham khảo, có thể thực hiện kỹ thuật này nhằm đảm bảo an toàn và thẩm mỹ.

Thạc sĩ, bác sĩ Huỳnh Bá Tấn

Khoa Ngoại Vú, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM