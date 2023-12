Ăn đậu xanh phòng ung thư

Đậu xanh giàu chất chống oxy hóa, vitamin C và chất xơ giúp giảm viêm, chống lại các gốc tự do gây hại tế bào dẫn đến ung thư.

Đậu xanh chứa rất nhiều chất dinh dưỡng, được ưu chuộng trong chế biến món ăn. Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, một cốc đậu xanh thô (125 g) chứa 31 calo, 1,8 g protein, 7 g carbohydrate, 2,7 g chất xơ và 0,2 g chất béo, cùng nhiều vi chất tốt cho sức khỏe.

Đánh giá năm 2020 của Trường Đại học Bellarmine (Mỹ), dựa trên 10 nghiên cứu, cho thấy đậu xanh có chứa một số chất dinh dưỡng thực vật như phenol, carotenoid và flavonoid. Các chất này hoạt động như chống oxy hóa hỗ trợ chống viêm trong cơ thể, trong khi viêm nhiễm là nguyên nhân dẫn đến các bệnh mạn tính. Do đó, chúng có thể giảm nguy cơ phát triển một số bệnh ung thư, viêm khớp, tiểu đường...

Theo Viện Y tế Quốc gia Mỹ, ăn thực phẩm chứa chất chống oxy hóa như đậu xanh hoặc rau củ quả khác góp phần giảm khả năng mắc bệnh ung thư, tiểu đường. Vì những hợp chất trong đậu xanh có tác dụng chống lại căng thẳng oxy hóa - tình trạng cơ thể sản xuất quá nhiều gốc tự do gây hại cho tế bào và dẫn đến bệnh tật.

Đậu xanh giàu xơ và chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe. Ảnh: Freepik

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, đậu xanh cung cấp vitamin C dồi dào. Chế độ ăn nhiều rau, đậu và trái cây chứa nhiều vitamin C giúp hệ thống miễn dịch hoạt động tốt, cơ thể hấp thu sắt nonheme. Sắt nonheme là chất sắt nguồn gốc thực vật có trong đậu xanh.

Vitamin C cũng đóng vai trò quan trọng trong chống nhiễm trùng và chữa lành vết thương, theo Trường Y tế Công cộng Harvard TH Chan (Mỹ). Ăn loại đậu này không chỉ làm vết thương nhanh lành hơn mà vitamin C còn chống lại các gốc tự do trong cơ thể, hỗ trợ ngăn ngừa ung thư và bệnh tim.

Đậu xanh còn giàu chất xơ. Theo Hiệp hội Dinh dưỡng Mỹ, chất xơ cần nhiều thời gian để tiêu hóa hơn nên tăng cảm giác no lâu. Điều này giúp ăn ít lại, góp phần giảm cân và ngăn ngừa béo phì. Chất xơ trong đậu xanh có thể làm giảm cholesterol và lượng đường trong máu, hạn chế khả năng mắc bệnh tiểu đường. Thừa cân và tiểu đường cũng là hai yếu tố nguy cơ dẫn đến ung thư.

Đậu xanh có thể nấu súp, canh, chè, làm bánh hoặc thêm vào món salad đều có thể tận dụng được nhiều lợi ích. Tuy nhiên, không nên nấu quá chín vì có thể giảm lượng chất dinh dưỡng có lợi.

Mai Cat (Theo Everyday Health)