7 thực phẩm những người sống thọ thường ăn

Trái bơ: Đây là món ăn chủ đạo của cộng đồng Loma Linda, thuộc California, Mỹ. Bơ mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe như kiểm soát cân nặng, phòng tránh béo phì và bệnh tiểu đường type 2. Do có hàm lượng chất béo lành mạnh cao, bơ cũng giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Khoai lang tím chứa anthocyanin có thể ngăn ngừa bệnh tật, cùng với vitamin A, B6, C, kali và chất xơ có lợi cho sức khỏe. Khoai tây chứa tinh bột kháng tốt cho người cholesterol cao.

Bảo Bảo (Theo Eat This Not That)

Ảnh: Freepik