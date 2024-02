7 quả giàu vitamin C nên ăn để tăng miễn dịch

Theo Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH), vitamin C tan trong nước, có đặc tính chống oxy hóa với nhiều vai trò khác nhau, trong đó phải kể đến hỗ trợ sức khỏe miễn dịch. Nữ giới cần 75 mg vitamin C mỗi ngày, trong khi nam giới là 90 mg. Dưới đây là những loại quả cung cấp vitamin này.

Ổi là một trong những loại quả giàu vitamin C nhất. Một cốc ổi chứa 376 mg vitamin C, chiếm 419% giá trị dinh dưỡng hàng ngày (DV), 9 g chất xơ và 4 g protein. Ăn ổi cắt nhỏ hoặc uống sinh tố để cung cấp nước và vitamin C cho cơ thể.