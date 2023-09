7 thực phẩm giúp phái đẹp trẻ hơn tuổi

Sữa và sản phẩm từ sữa bổ sung canxi hỗ trợ xương chắc khỏe, quả bơ giàu chất chống viêm, góp phần cải thiện làn da cho phái nữ.

Chế độ ăn uống thiếu dinh dưỡng góp phần giảm sức đề kháng, tăng nguy cơ mắc bệnh, nhất là khi già đi. Ở độ tuổi 50, phụ nữ dễ bị loãng xương, tăng huyết áp, gặp các triệu chứng mãn kinh. Những tình trạng có thể được kiểm soát hoặc cải thiện khi cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho cơ thể.

Sản phẩm từ sữa

Phụ nữ ở tuổi mãn kinh cần chú trọng chăm sóc xương khớp. Cơ xương chắc khỏe giúp tăng cường sức mạnh, phòng ngừa té ngã, thực hiện các hoạt động hàng ngày dễ dàng hơn.

Các sản phẩm từ sữa tốt cho phụ nữ sau tuổi 50, cung cấp protein duy trì khối lượng cơ bắp, canxi và vitamin D xây dựng xương. Sữa chua còn có nhiều lợi khuẩn để cân bằng hệ vi sinh đường ruột.

Rau xanh

Rau xanh giàu dinh dưỡng, cần thiết cho mọi người. Chúng chứa canxi, vitamin A và C, chất chống oxy hóa chống viêm, phòng ngừa bệnh tim khi già đi. Vitamin K có trong hầu hết các loại rau lá xanh, giảm tỷ lệ loãng xương và gãy xương. Các loại rau xanh lành mạnh bao gồm bông cải xanh, rau bina, cải xoăn, rau cải...

Rau xanh chứa nhiều vitamin và khoáng chất, giúp phụ nữ khỏe mạnh. Ảnh: Freepik

Protein nạc

Lão hóa có thể làm tăng tốc độ mất khối lượng cơ bắp. Mất cơ xương nặng có thể dẫn đến tình trạng thiểu cơ, ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể như chức năng trao đổi chất, điều chỉnh lượng đường trong máu. Các hậu quả khác có thể gồm loãng xương, té ngã, yếu và mất sức bền.

Ở nữ giới, thiểu cơ có thể xảy ra sớm nhất vào cuối tuổi 30 đến đầu tuổi 40. Bổ sung protein từ trứng, sữa, thịt nạc, cá béo, đậu nành, các loại hạt, hạt... là cách tốt để chống lại tình trạng thiểu cơ. Bên cạnh đó, phái đẹp nên duy trì tập thể dục mỗi ngày.

Các loại đậu

Ngoài cung cấp protein, các loại đậu còn giàu chất xơ phòng chống lão hóa. Chế độ ăn uống đủ chất xơ có thể giảm tổng lượng cholesterol thường gặp ở thời kỳ mãn kinh. Phụ nữ lớn tuổi ăn nhiều protein hơn thường có khối lượng cơ bắp tốt hơn và cải thiện thể chất.

Cá hồi

Cá hồi giàu protein nạc và vitamin D. Phụ nữ trên 50 tuổi cần có đủ vitamin D để hấp thụ canxi, tăng cường sức khỏe xương. Suy giảm nồng độ hormone estrogen trong giai đoạn mãn kinh làm giảm mật độ khoáng xương và luân chuyển xương, cả hai đều làm tăng nguy cơ gãy xương. Ngoài cá hồi, vitamin cũng có nhiều trong lòng đỏ trứng, cá trích, các mòi, sữa chua tăng cường...

Quả mọng

Quả mọng chứa chất dinh dưỡng có lợi cho phụ nữ trên 50 tuổi như vitamin C, chất chống oxy hóa, flavonoid chống viêm. Chất xơ còn giúp giữ dáng, duy trì cân nặng, giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, tim mạch và ung thư. Phụ nữ từ 50 tuổi trở lên nên tiêu thụ 21 g chất xơ mỗi ngày.

Bơ

Bơ nhiều axit béo chống viêm thúc đẩy làn da mịn màng, cơ thể dẻo dai. Chúng cũng chứa nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu có thể ngăn ngừa tác động tiêu cực của lão hóa gồm kali, vitamin K, C, E, B và A. Hàm lượng carotenoid có trong quả bơ hỗ trợ ngăn chặn độc tố, tác hại từ tia nắng mặt trời, phòng chống ung thư da.

Bảo Bảo (Theo Eat This Not That)