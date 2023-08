7 thói quen ăn uống hại sức khỏe phụ nữ

Ăn quá nhanh, quá nhiều, ăn vặt thay bữa chính, bỏ qua chất đạm ảnh hưởng đến tiêu hóa, khiến phụ nữ dễ tăng cân.

Thói quen ăn uống có thể tác động đáng kể đến sức khỏe. Phụ nữ nên lưu ý cách ăn không lành mạnh để bảo vệ sức khỏe, phòng tránh bệnh.

Đứng trong khi ăn

Đứng trong khi ăn có thể khiến máu dồn xuống chân, giảm lưu lượng máu đến ruột. Điều này làm cho quá trình tiêu hóa chậm, dẫn đến đầy hơi, chướng bụng. Người vừa ăn vừa đứng còn có xu hướng ăn nhanh hơn, dễ bị phân tâm, ăn uống không kiểm soát dẫn đến tăng cân.

Ăn quá nhiều vào ban đêm

Tiêu thụ thực phẩm vào ban đêm, ngay trước giờ đi ngủ có thể gia tăng căng thẳng, gián đoạn giấc ngủ. Nên chuẩn bị bữa ăn nhỏ, ít năng lượng, trước khi đi ngủ khoảng hai giờ. Tránh đồ uống chứa caffeine, rượu, trà, ăn chocolate hoặc gia vị nóng gần giờ lên giường.

Bỏ qua protein

Protein giúp phụ nữ duy trì sự săn chắc, tăng cường sức mạnh cơ khi bước vào giai đoạn trung niên. Nguồn bổ sung protein gồm sữa, sữa chua, bột yến mạch, ngũ cốc nguyên hạt, thịt nạc, trứng, đậu phụ, cá hồi, cá ngừ.

Không nhận đủ canxi, vitamin D

Vitamin D, canxi làm chậm quá trình mất xương, duy trì sức mạnh cơ xương, phòng ngừa gãy xương và viêm nhiễm. Lượng khuyến nghị ở phụ nữ là 600 IU vitamin D, 1000-1300 mg canxi mỗi ngày. Thực phẩm giàu canxi như sữa, các sản phẩm từ sữa, rau xanh. Vitamin D có trong lòng đỏ trứng, cá hồi, cá trích, cá mòi.

Ăn không có kế hoạch

Công việc bận rộn, chăm sóc con cái khiến phụ nữ ăn uống không đúng bữa. Thực phẩm giúp họ bớt đói như bánh ngọt, thức ăn nhanh chứa nhiều calo, ít dưỡng chất lành mạnh. Trái cây, rau, sữa chua ít calo, nhiều chất xơ, vitamin là lựa chọn lành mạnh, phù hợp cho bữa ăn nhẹ hơn.

Ăn bánh ngọt nhiều calo, ít dưỡng chất lành mạnh. Ảnh: Freepik

Cắt giảm calo dài hạn

Chế độ ăn ít calo kéo dài làm tăng nguy cơ rối loạn nội tiết tố. Người giảm cân theo cơ chế cắt giảm lượng calo tiêu thụ có khả năng ức chế các hormone tuyến yên, trong khi hormone này duy trì mức estrogen ổn định trong cơ thể. Nữ giới nên điều chỉnh chế độ ăn uống để cơ thể nhận đủ dưỡng chất, duy trì sức khỏe.

Ăn vặt thay ăn bữa chính

Ăn vặt khiến cơ thể mất nhiều thời gian để giải phóng các hormone điều chỉnh lượng đường trong máu, gia tăng căng thẳng. Duy trì bữa ăn chính hoặc ưu tiên thực phẩm giàu chất xơ như bông cải xanh, khoai lang, trái cây... để tăng cảm giác no lâu, không thèm ăn.

Ăn quá nhanh

Tiêu thụ thực phẩm quá nhanh khiến não không bắt kịp với dạ dày. Bộ não có thể đưa ra tín hiệu đã no muộn khoảng 15-20 phút so với bình thường. Điều này dẫn đến ăn nhiều hơn mức cần thiết, dễ tăng cân, béo phì. Để ăn chậm lại, nên cắn từng miếng nhỏ hơn, nhai kỹ. Uống nước trong bữa ăn có thể tăng cảm giác no.

Bảo Bảo (Theo Eat This Not That)