7 quả giàu chất chống oxy hóa giúp trẻ phòng bệnh

Ớt chuông đỏ, ổi, bưởi cung cấp vitamin C, hỗ trợ trẻ tăng miễn dịch; táo, bơ giàu polyphenol có thể phòng ngừa bệnh tim và ung thư.

Chất chống oxy hóa là những chất ngăn ngừa hoặc trì hoãn tổn thương tế bào do các hợp chất gọi là gốc tự do gây ra. Các gốc tự do này là những hợp chất có thể gây hại tế bào và dẫn đến phát triển các bệnh mạn tính.

Để tăng lượng chất chống oxy hóa cho trẻ, phụ huynh có thể tham khảo một số loại rau quả dưới đây.

Cà chua

Rau quả có màu đỏ cung cấp lượng lớn chất chống oxy hóa quan trọng là lycopene. Chất này đem đến nhiều lợi ích cho sức khỏe như bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng, giảm nguy cơ mắc bệnh tim và một số bệnh ung thư. Cà chua là một trong những loại rau quả giàu lycopene nhất, chứa nhiều chất chống oxy hóa hơn khi nấu chín.

Táo

Táo giàu chất chống oxy hóa, vitamin A và C, có thể tăng cường miễn dịch, sản xuất collagen cho trẻ em và người lớn. Polyphenol là hợp chất chống oxy hóa trong táo hỗ trợ chống lại bệnh tim, hen suyễn, ung thư.

Táo còn nhiều chất xơ hòa tan, tốt cho sức khỏe tiêu hóa, giúp trẻ no lâu. Ba mẹ thêm táo cắt nhỏ vào bột yến mạch, sinh tố, salad hoặc món tráng miệng cho con.

Ớt chuông đỏ

Ớt chuông đỏ chứa gấp đôi lượng vitamin C và 9 lần lượng vitamin A so với loại màu xanh. Vitamin C giúp tăng cường miễn dịch, giảm nguy cơ nhiễm trùng; vitamin A tốt cho mắt. Trẻ có thể ăn ớt chuông xào hoặc món salad, súp trong bữa nhẹ.

Dâu tây

Dâu tây cung cấp vitamin, khoáng chất, chất xơ và chất chống oxy hóa. Thêm dâu tây vào chế độ ăn uống của trẻ có thể mang lại nhiều lợi ích như hỗ trợ tim mạch, giảm viêm, giúp đường ruột khỏe mạnh. Một số chất chống oxy hóa có trong dâu tây bao gồm vitamin C, lutein và carotene.

Dâu tây rất giàu dinh dưỡng và chất chống oxy hóa. Ảnh: Bảo Bảo

Ổi

Ổi chứa nhiều lycopene, vitamin A và C. Axit béo omega-3 trong ổi có lợi cho tim và chất xơ giúp no lâu. Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), ổi có 37 calo, 8 g carbohydrate, 3 g chất xơ và 125 mg vitamin C mỗi quả. Hàm lượng vitamin C trong ổi nhiều hơn cam (70 mg vitamin C trong một quả vừa), chủ yếu tập trung ở phần vỏ.

Bưởi

Trẻ ăn bưởi thường xuyên tốt cho hệ thống miễn dịch. Vitamin C trong bưởi có đặc tính chống oxy hóa, bảo vệ tế bào khỏi vi khuẩn và virus có hại. Bưởi cũng cung cấp một lượng nhỏ kẽm, đồng, sắt, vitamin A và nhóm B, tất cả đều hỗ trợ cơ thể thúc đẩy chức năng của hệ miễn dịch.

Bơ

Ngoài chất béo tốt, bơ còn rất giàu chất chống oxy hóa polyphenol, hỗ trợ giảm cholesterol xấu LDL. Bơ cung cấp chất xơ, kali - khoáng chất và chất điện giải quan trọng hỗ trợ chức năng thần kinh, co cơ và điều hòa huyết áp. Trẻ ăn bơ cùng sữa hoặc làm món sinh tố đều bổ dưỡng, tăng cường sức khỏe.

