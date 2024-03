5 rau củ quả màu cam bổ sung vitamin A cho trẻ

Beta carotene là hợp chất tạo nên sắc tố cam, phổ biến trong rau củ quả. Đây là chất chống oxy hóa mạnh, góp phần tăng cường miễn dịch, cải thiện sự giao tiếp giữa các tế bào và chống lại các gốc tự do gây hại. Khi vào cơ thể, beta carotene được chuyển hóa thành vitamin A, giúp tăng cường thị lực. Dưới đây là những loại rau củ quả bổ sung vitamin này cho trẻ.

Cam: Vitamin A, C cùng nhiều chất dinh dưỡng thực vật quan trọng trong cam có tác dụng hạ huyết áp và chống viêm. Trẻ có thể thích uống nước ép hơn nhưng ba mẹ nên cho con ăn quả cắt nhỏ để tận dụng nguồn chất xơ.

Khoai lang vàng: So với khoai tây, khoai lang chứa nhiều chất xơ hơn và ít tác động đến lượng đường trong máu. Dùng dầu ô liu chiên khoai lang bổ sung thêm vitamin A và chất béo tốt cho con từ loại dầu này.

Dưa lưới: Bổ sung vitamin A từ dưa lưới không chỉ quan trọng với thị lực mà còn giúp phổi khỏe mạnh. Loại dưa này còn chứa lượng lớn vitamin C góp phần phòng tránh các tế bào bạch cầu bị nhiễm trùng, giảm nguy cơ mắc bệnh hô hấp.

Bảo Bảo (Theo Eat This Not That)

Ảnh: Freepik