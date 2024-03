Làm gì khi trẻ sốt?

Phụ huynh nên cho trẻ uống đủ nước, mặc quần áo thoải mái và chỉ cho uống thuốc hạ sốt khi cần thiết.

Trẻ nhỏ dễ bị sốt khi thời tiết thay đổi do hệ miễn dịch còn yếu. Sốt là triệu chứng, không phải một căn bệnh, xảy ra khi nhiệt độ cơ thể trên 38 độ C. Ở trẻ sơ sinh và tập đi, đây thường là biểu hiện của các bệnh thông thường do virus và vi khuẩn như viêm thanh quản, cúm, cảm lạnh, viêm dạ dày ruột, nhiễm trùng tai hoặc đường tiết niệu.

Sốt cũng là một phần bình thường trong phản ứng miễn dịch của cơ thể, đóng vai trò như cơ chế bảo vệ bằng cách kích thích sản xuất các tế bào bạch cầu. Các tế bào này giúp kiểm soát và vô hiệu hóa nhiễm trùng. Nhiệt độ cơ thể trở lại bình thường khi dùng thuốc hạ sốt hoặc hết nhiễm trùng.

Dưới đây là một số cách kiểm soát cơn sốt cho trẻ.

Cho trẻ uống đủ nước

Sốt có thể gây mất nước nhanh chóng, từ đó có nguy cơ dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng và lâu phục hồi hơn. Phụ huynh nên cho con uống nước thường xuyên trong ngày và trước khi đi ngủ.

Trẻ sơ sinh nên bú thường xuyên hơn vì sữa mẹ cung cấp kháng thể giúp chống lại nhiễm trùng, mau khỏi bệnh. Trẻ lớn hơn có thể uống nước lọc, nước trái cây hoặc canh, súp cùng với dung dịch bù nước đường uống.

Chỉ dùng thuốc hạ sốt khi cần thiết

Nếu sốt quá cao (thường trên 38 độ C) gây khó chịu khiến trẻ khó ngủ, phụ huynh có thể cân nhắc sử dụng thuốc hạ sốt. Tuy nhiên, ba mẹ cần kiểm tra thông tin về liều lượng trên nhãn và tham khảo ý kiến bác sĩ nhi khoa trước khi cho con dùng bất kỳ loại thuốc nào.

Một số thuốc hạ sốt có thể không được dùng cho trẻ nhỏ, trừ khi có chỉ dẫn cụ thể của bác sĩ.

Mặc quần áo thoải mái

Trẻ có thể cảm thấy lạnh khi sốt nhưng cha mẹ không nên cho con mặc quá nhiều quần áo, đắp chăn dày. Điều này có thể ngăn nhiệt độ cơ thể thoát ra ngoài, thậm chí còn tăng cao hơn.

Một số gợi ý để giữ cho con thoải mái như ưu tiên quần áo nhẹ, thoáng khí bằng vải cotton; không đắp thêm chăn; giữ phòng ở nhiệt độ dễ chịu. Nếu trẻ bị đổ mồ hôi và cảm thấy nóng, hãy dùng khăn ẩm, mát đắp lên trán hoặc sau gáy.

Không đánh thức trẻ khi ngủ

Ba mẹ có thể lo lắng khi trẻ sốt nhưng nếu con ngủ được, đừng đánh thức chỉ để đo nhiệt độ hoặc cho uống thuốc hạ sốt, ngoại trừ trường hợp sốt quá cao. Trẻ ngủ ngon rất quan trọng trong quá trình phục hồi ở trẻ.

Khi bé thở nhanh hơn bình thường hoặc thở không đều, phụ huynh có thể kiểm tra nhiệt độ để đánh giá mức độ nghiêm trọng. Trẻ sốt cao kèm khó thở nên được điều trị kịp thời.

Phụ huynh nên cho trẻ 3-12 tháng tuổi đến bác sĩ khám nếu bé sốt hơn 24 tiếng. Trẻ 1-2 tuổi sốt dai dẳng hai ngày trở lên, không có dấu hiệu hồi phục, kéo dài trên ba ngày với trẻ từ 2 tuổi trở lên, phụ huynh nên đưa con đến bệnh viện.

