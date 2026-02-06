7 món ít tinh bột nên ăn thường xuyên

Thịt, trứng, hải sản và một số loại rau quả như bông cải xanh dâu tây có hàm lượng tinh bột thấp song chứa nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe.

Chế độ ăn ít tinh bột hỗ trợ giảm cân, hạ đường huyết hoặc góp phần giảm triệu chứng một số bệnh. Có nhiều thực phẩm ít tinh bột giúp tăng cường sức khỏe và thể chất tổng thể.

Protein động vật

Protein động vật hầu như không chứa carbohydrate, ngoại trừ nội tạng như gan bò sống, có khoảng 4% carbohydrate. Các nguồn protein động vật phổ biến gồm trứng, thịt bò, cừu, gà, lợn (kể cả thịt xông khói), gà tây, bê và thịt khô. Thịt xông khói và thịt khô là thịt chế biến sẵn, có thể được bổ sung phụ gia làm tăng hàm lượng carbohydrate. Vì vậy, cần kiểm tra nhãn dinh dưỡng trước khi đưa vào chế độ ăn.

Hải sản

Cá và hải sản mang lại nhiều lợi ích dinh dưỡng, đặc biệt giàu vitamin B12, i-ốt và axit béo omega-3 - những vi chất thường hay thiếu hụt. Tương tự thịt, hầu hết cá và hải sản như cá hồi, cá mòi, hàu, trai, tôm, cua, tôm hùm, cá ngừ và cá tuyết... chứa rất ít carbohydrate,

Rau xanh

Phần lớn rau củ có hàm lượng carbohydrate thấp, nhất là rau lá xanh và rau họ cải, trong đó carbohydrate chủ yếu là chất xơ. Ngược lại, các loại củ khá giàu tinh bột chẳng hạn như khoai tây và khoai lang chứa nhiều carbohydrate hơn.

Nhóm rau có khoảng 3-9 g carbohydrate trên mỗi khẩu phần 100 g tươi gồm bông cải xanh, cà chua, hành tây, súp lơ, cải xoăn, cà tím, dưa chuột, ớt chuông, măng tây, đậu xanh, nấm, cần tây, rau bina, bắp cải.

Quả mọng

Hầu hết các loại trái cây đều chứa nhiều tinh bột nhiều hơn so với rau củ. Tùy thuộc vào lượng tinh bột muốn tiêu thụ, bạn có thể muốn hạn chế lượng trái cây ăn xuống còn 1-2 quả mỗi ngày. Tuy nhiên, điều này không áp dụng cho các loại trái cây nhiều chất béo như bơ hoặc các loại quả mọng ít đường, chẳng hạn như dâu tây. Ngoài bơ và dâu tây, các loại trái cây có khoảng 6-15 g carbohydrate trên 100 g ở dạng tươi gồm ô liu đen, bưởi, mơ, chanh, kiwi, cam, mâm xôi.

Các loại hạt

Các loại hạt rất phổ biến trong chế độ ăn ít carbohydrate. Một số loại có hàm lượng carbohydrate thấp nhưng giàu chất béo, chất xơ, protein cùng nhiều vi chất dinh dưỡng khác nhau. Các loại hạt thường được dùng như một món ăn nhẹ, tạo độ giòn cho món salad hoặc các công thức nấu ăn. Các lựa chọn chứa 10-17 g carbohydrate trên khẩu phần 100 g gồm quả óc chó, đậu phộng, hạt chia khô, hạt phỉ, hạt mắc ca, hạt bí.

Sản phẩm từ sữa

Các sản phẩm từ sữa nguyên chất, đặc biệt là phô mai, kem tươi, sữa chua nguyên kem và sữa chua Hy Lạp không đường, là những thực phẩm ít carbohydrate (low-carb) lành mạnh. Chúng thường chứa khoảng 2-11 g carb trên 100 g, ít đường lactose và giàu chất béo.

Một số đồ uống

Hầu hết các loại đồ uống không đường đều phù hợp với chế độ ăn ít carbohydrate. Ngược lại, nước ép trái cây chứa nhiều đường và carbohydrate, vì vậy người cần hạn chế carbohydrate nên thận trọng khi sử dụng. Các loại đồ uống an toàn gồm nước lọc, cà phê, trà xanh hoặc nước có gas không đường.

