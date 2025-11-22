9 lợi ích sức khỏe của quả bưởi

Bưởi ít calo nhưng giàu dinh dưỡng như vitamin C và chất chống oxy hóa, có lợi cho tim mạch, hỗ trợ giảm cân, tăng cường miễn dịch.

Bưởi là một loại trái cây họ cam quýt cung cấp nhiều chất dinh dưỡng có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Ít calo nhưng giàu dinh dưỡng

Bưởi rất giàu chất dinh dưỡng nhưng lại ít calo, là một trong những loại trái cây có hàm lượng calo thấp nhất. Nó cung cấp một lượng chất xơ đáng kể, hơn 15 loại vitamin và khoáng chất có lợi.

Nửa trái bưởi cỡ vừa chỉ có 52 calo nhưng cung cấp lượng dinh dưỡng gồm:

Carbohydrate: 13 g

Protein: 1 g

Chất xơ: 2 g

Giá trị cơ thể cần hàng ngày (DV): Vitamin C: 43% Vitamin A: 8% Kali: 4% Vitamin B1: 4% Folate: 4% Magiê: 3%



Tăng cường miễn dịch

Hàm lượng vitamin C cao trong bưởi có đặc tính chống oxy hóa, bảo vệ tế bào khỏi vi khuẩn và virus gây hại. Vitamin C có thể hỗ trợ phục hồi nhanh hơn sau khi bị cảm lạnh thông thường. Nhiều loại vitamin và khoáng chất khác trong bưởi cũng có lợi cho hệ miễn dịch như vitamin A. Loại vitamin này có thể giảm tình trạng viêm và một số bệnh truyền nhiễm.

Bưởi cũng cung cấp một lượng nhỏ vitamin B, kẽm, đồng và sắt. Tất cả những chất này phối hợp với nhau trong cơ thể để thúc đẩy chức năng hệ miễn dịch. Chúng cũng đóng vai trò như một hàng rào bảo vệ da chống lại nhiễm trùng.

Giảm cân

Ăn bưởi giúp giảm cân nhờ hàm lượng chất xơ cao, no lâu và giảm lượng calo nạp vào. Nó chứa ít calo nhưng nhiều nước cũng có tác dụng giảm cân.

Giảm tình trạng kháng insulin

Insulin là hormone điều chỉnh nhiều quá trình trong cơ thể, tham gia vào quá trình trao đổi chất, nhưng được biết đến nhiều nhất với vai trò kiểm soát lượng đường trong máu.

Kháng insulin xảy ra khi các tế bào ngừng phản ứng với insulin, cuối cùng dẫn đến nồng độ insulin và đường trong máu cao hơn, hai yếu tố nguy cơ chính của bệnh tiểu đường type 2. Bưởi có thể kiểm soát nồng độ insulin, giảm khả năng bị kháng insulin. Ăn múi bưởi trực tiếp thay vì chỉ uống nước ép thúc đẩy kiểm soát lượng đường trong máu tốt hơn.

Cải thiện sức khỏe tim mạch

Ăn bưởi thường xuyên có thể cải thiện sức khỏe tim mạch bằng cách giảm các yếu tố nguy cơ mắc bệnh tim như huyết áp cao và cholesterol. Những tác dụng này có thể là do các chất dinh dưỡng quan trọng trong bưởi, đóng vai trò giúp tim hoạt động bình thường.

Thứ nhất, bưởi có hàm lượng khoáng chất kali khá cao giúp hạ huyết áp, giảm nguy cơ tử vong do bệnh tim. Thứ hai, chất xơ trong bưởi cũng tăng cường sức khỏe tim mạch nhờ hạ huyết áp và mức cholesterol.

Giàu chất chống oxy hóa

Bưởi chứa một số chất chống oxy hóa khác nhau mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, bao gồm giảm nguy cơ mắc một số bệnh. Chất chống oxy hóa bảo vệ tế bào khỏi bị tổn thương do các gốc tự do, là những phân tử không ổn định có thể gây ra các phản ứng có hại trong cơ thể.

Vitamin C là chất chống oxy hóa mạnh, tan trong nước, bảo vệ tế bào khỏi những tổn thương thường dẫn đến bệnh tim và ung thư.

Beta-carotene được chuyển hóa thành vitamin A trong cơ thể, giảm nguy cơ mắc một số bệnh mạn tính như bệnh tim, ung thư và các rối loạn liên quan đến mắt như thoái hóa điểm vàng.

Lycopene được biết đến với khả năng ngăn ngừa sự phát triển của một số loại ung thư, nhất là ung thư tuyến tiền liệt. Nó cũng giúp làm chậm sự phát triển của khối u và giảm tác dụng phụ của các phương pháp điều trị ung thư thông thường.

Flavanone với đặc tính chống viêm có tác dụng giảm huyết áp và mức cholesterol, phòng bệnh tim.

Giảm nguy cơ sỏi thận

Ăn bưởi có thể làm giảm nguy cơ phát triển sỏi thận. Những chất thải này là sản phẩm của quá trình trao đổi chất, thường được lọc qua thận và đào thải ra khỏi cơ thể qua nước tiểu. Tuy nhiên, nếu chúng kết tinh trong thận sẽ tạo sỏi. Những viên sỏi thận lớn hơn có thể gây tắc nghẽn hệ tiết niệu, đau đớn.

Loại sỏi thận phổ biến là sỏi canxi oxalat. Axit citric là loại axit hữu cơ có trong bưởi, có thể ngăn ngừa sỏi thận bằng cách liên kết với canxi trong thận và đào thải nó ra khỏi cơ thể. Axit citric có khả năng làm tăng thể tích và độ pH của nước tiểu, không tạo ra môi trường thuận lợi cho sự hình thành sỏi thận.

Cung cấp nước

Bưởi chứa nhiều nước, nửa trái có gần 118 ml nước, chiếm khoảng 88% tổng trọng lượng nguyên trái. Uống nhiều nước là cách tốt nhất để giữ nước nhưng ăn thực phẩm giàu nước như trái bưởi cũng có thể giúp ích.

Hỗ trợ làn da

Vitamin C giúp bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời, lão hóa và viêm nhiễm. Vitamin này còn thúc đẩy cơ thể sản xuất nhiều collagen hơn, có lợi cho việc dưỡng ẩm, làm mờ nếp nhăn.

Bưởi cũng chứa axit citric, axit malic và axit tartaric. Đây đều là các loại axit alpha-hydroxy (AHA) khác nhau. AHA thường được sử dụng trong các sản phẩm chăm sóc da do nhiều lợi ích của chúng, bao gồm cải thiện kết cấu và độ đàn hồi của da.

Lưu ý khi ăn bưởi

Tương tác thuốc

Ăn bưởi và nước ép bưởi có thể dẫn đến tương tác thuốc do bưởi chứa các chất ức chế CYP3A4, một phần của hệ thống protein cytochrome P450. Đây là một loại enzyme mà cơ thể sử dụng để chuyển hóa một số loại thuốc.

Nếu ăn bưởi trong khi dùng những loại thuốc này, cơ thể có thể không phân hủy được chúng gây ra quá liều và các tác dụng phụ khác. Người đang dùng bất kỳ loại thuốc nào nên tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi ăn.

Mòn men răng

Trong một số trường hợp, ăn bưởi có thể dẫn đến mòn men răng. Axit citric trong trái cây họ cam quýt là nguyên nhân phổ biến gây mòn men răng, đặc biệt khi tiêu thụ quá nhiều. Nên súc miệng bằng nước sau khi ăn trái cây và đợi 30 phút rồi mới đánh răng.

Bảo Bảo (Theo Healthline, WebMD)