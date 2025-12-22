Điều gì xảy ra khi uống nước cam thường xuyên?

Nước cam tươi nguyên chất 100% giàu chất dinh dưỡng như vitamin C, kali và các chất chống oxy hóa, ít đường, không chứa chất tạo ngọt nhân tạo.

Nước cam vắt tươi nguyên chất 100% là lựa chọn lành mạnh. Người trưởng thành chỉ nên uống khoảng một quả cam mỗi ngày (100-150 g), dùng nguyên chất hoặc pha nước ấm, không đường.

Lợi ích

Giàu chất dinh dưỡng quan trọng

Nước cam giàu dưỡng chất, nổi bật là vitamin C có tác dụng chống oxy hóa mạnh và hỗ trợ miễn dịch. Loại vitamin này cũng giúp hình thành xương, lành vết thương và bảo vệ nướu. Nước cam còn cung cấp folate cần cho tổng hợp DNA và sự phát triển thai nhi, cùng kali điều hòa huyết áp, bảo vệ tim mạch, giảm nguy cơ đột quỵ.

Giàu chất chống oxy hóa

Chất chống oxy hóa trong nước cam có thể ngăn ngừa tổn thương oxy hóa. Đây là sự mất cân bằng giữa chất chống oxy hóa và các phân tử không ổn định được gọi là gốc tự do. Chất chống oxy hóa rất quan trọng để duy trì sức khỏe tổng thể, bảo vệ chống lại các bệnh mạn tính như bệnh tim, ung thư và tiểu đường. Các chất chống oxy hóa chính trong nước cam gồm flavonoid, carotenoid và axit ascorbic (vitamin C).

Nước cam giàu vitamin C, giúp tăng miễn dịch, thúc đẩy quá trình hình thành xương. Ảnh: Bảo Bảo

Phòng ngừa sỏi thận

Sỏi thận hình thành khi nước tiểu cô đặc, chứa nhiều khoáng chất dễ kết tinh. Môi trường nước tiểu quá axit làm tăng nguy cơ hình thành một số loại sỏi. Sỏi thận thường gây ra các triệu chứng như đau dữ dội, buồn nôn hoặc tiểu ra máu.

Nước cam giàu citrate giúp tăng pH nước tiểu (làm nước tiểu kiềm hơn) và gắn với canxi, từ đó giảm nguy cơ hình thành sỏi, đặc biệt là sỏi canxi oxalat. Tuy nhiên, hiệu quả còn phụ thuộc vào lượng uống, chế độ ăn tổng thể và loại sỏi thận. Nước cam không thay thế điều trị y tế nếu đã có sỏi.

Cải thiện sức khỏe tim mạch

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), bệnh tim mạch là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên toàn cầu, gây ra hơn 17 triệu ca tử vong trên toàn thế giới mỗi năm.

Uống nước cam có thể làm giảm một số yếu tố nguy cơ mắc bệnh tim như huyết áp cao và cholesterol cao. Các dưỡng chất trong nước cam góp phần làm tăng mức cholesterol tốt (HDL) ở người có mức cholesterol cao, nhờ đó cải thiện sức khỏe tim mạch.

Giảm viêm

Viêm cấp tính là phản ứng tự nhiên của hệ miễn dịch nhằm bảo vệ cơ thể trước bệnh tật và nhiễm trùng. Tuy nhiên, viêm kéo dài ở mức cao thúc đẩy sự hình thành và tiến triển của nhiều bệnh mạn tính. Nước cam có khả năng giảm viêm nhờ chứa các flavonoid như hesperidin, giúp làm giảm các chỉ số viêm như CRP và IL-6, nhờ đó hạn chế nguy cơ mắc các bệnh mạn tính.

Một số lưu ý

Hàm lượng calo cao

Nước cam giống như nhiều loại nước ép trái cây khác là chứa khá nhiều đường tự nhiên. Một ly khoảng 240 ml có hơn 20 g đường. Khi uống, lượng đường này được cơ thể hấp thu nhanh do nước cam hầu như không còn chất xơ. Nếu dùng thường xuyên, phần đường dư thừa có thể được chuyển thành mỡ, làm tăng nguy cơ tăng cân. Uống nhiều nước cam và các đồ uống ngọt khác cũng dễ gây dư thừa năng lượng và sâu răng, nhất là ở trẻ em.

Tăng lượng đường trong máu

So với một cam nguyên trái, nước cam có ít chất xơ hơn đáng kể, lượng calo và carbohydrate nhiều hơn, chủ yếu là đường trái cây, dễ làm tăng đường huyết hơn. Tải lượng đường huyết (GL) phản ánh mức độ ảnh hưởng thực tế của thực phẩm lên đường máu. GL dưới 10 là thấp, 11-19 trung bình, từ 20 trở lên là cao. Cam nguyên quả có GL khoảng 3-6, trong khi nước cam ở mức 10-15 nên làm tăng đường huyết cao hơn.

Bảo Bảo (Theo Healthline)