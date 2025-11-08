Lợi ích cà chua với sức khỏe không nên bỏ qua

Ăn cà chua thường xuyên cung cấp nhiều loại dưỡng chất cần thiết cho cơ thể, giảm nguy cơ mắc bệnh tim và ung thư, tốt cho mắt.

Ngoài màu đỏ khi chín, cà chua cũng có nhiều màu sắc khác nhau gồm vàng, cam, xanh lá cây và tím.

Hàm lượng dinh dưỡng

Hàm lượng nước trong cà chua khoảng 95%, 5% còn lại chủ yếu bao gồm carbohydrate và chất xơ. Dưới đây là các chất dinh dưỡng có trong một quả cà chua sống nhỏ 100 g:

Lượng calo: 18

Nước: 95%

Protein: 0,9 g

Carbohydrate: 3,9 g

Đường: 2,6 g

Chất xơ: 1,2 g

Chất béo: 0,2 g

Carbohydrate

Carbohydrate chiếm 4% trong cà chua sống, tương đương gần 5 g carbohydrate trong một quả cà chua cỡ vừa (123 g). Đường đơn như glucose và fructose, chiếm gần 70% hàm lượng carbohydrate.

Chất xơ

Cà chua chứa chất xơ tốt, khoảng 1,5 g cho mỗi quả vừa. Hầu hết các chất xơ (87%) trong cà chua là chất xơ không hòa tan, dưới dạng hemicellulose, cellulose và lignin.

Vitamin, khoáng chất

Cà chua là nguồn cung cấp một số loại vitamin và khoáng chất:

Vitamin C là chất dinh dưỡng thiết yếu và chất chống oxy hóa. Một quả cà chua cỡ trung bình có thể đáp ứng khoảng 28% lượng khuyến nghị hàng ngày.

Kali có lợi cho việc kiểm soát huyết áp và phòng ngừa bệnh tim.

Vitamin K1, còn gọi là phylloquinone, rất quan trọng cho quá trình đông máu và sức khỏe xương.

Folate (vitamin B9) cần thiết cho sự phát triển mô bình thường và chức năng tế bào, đặc biệt quan trọng đối với phụ nữ mang thai.

Các hợp chất thực vật khác

Hàm lượng vitamin, hợp chất thực vật trong cà chua có thể thay đổi rất nhiều giữa các giống và cách trồng.

Các hợp chất thực vật chính trong cà chua gồm:

Lycopene, một sắc tố đỏ, chất chống oxy hóa có nhiều lợi ích với sức khỏe.

Beta-carotene là chất chống oxy hóa thường tạo cho thực phẩm màu vàng hoặc cam, được chuyển hóa thành vitamin A trong cơ thể.

Naringenin được tìm thấy trong vỏ cà chua, có tác dụng giảm viêm, bảo vệ chống lại nhiều bệnh khác nhau.

Axit chlorogenic là hợp chất chống oxy hóa mạnh, có thể làm giảm huyết áp.

Lợi ích

Tăng cường sức khỏe tim mạch

Bệnh tim và đột quỵ là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới. Bổ sung lycopene có thể giảm cholesterol LDL (xấu), chống viêm và giảm tác hại của stress oxy hóa. Chúng cũng bảo vệ lớp bên trong của mạch máu và có thể làm giảm nguy cơ đông máu.

Phòng ung thư

Ung thư là sự phát triển không kiểm soát của các tế bào bất thường, lan rộng ra ngoài ranh giới bình thường của chúng, thường xâm lấn các bộ phận khác của cơ thể.

Ăn cà chua có thể giảm tỷ lệ mắc ung thư tuyến tiền liệt, ung thư phổi và ung thư dạ dày. Điều này là nhờ hàm lượng lycopene dồi dào. Nồng độ carotenoid cao được tìm thấy với hàm lượng cao trong cà chua, có thể bảo vệ chống lại ung thư vú.

Sức khỏe làn da

Cà chua có lợi cho sức khỏe làn da. Các loại thực phẩm làm từ cà chua giàu lycopene và các hợp chất thực vật khác có thể bảo vệ chống lại cháy nắng.

Tốt cho hệ miễn dịch

Lycopene chống lại các phân tử gọi là gốc tự do có thể gây hại cho tế bào và ảnh hưởng đến hệ miễn dịch. Do đó, thực phẩm giàu lycopene như cà chua có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh ở tuyến tụy, đại tràng, họng, miệng, vú và cổ tử cung.

Thúc đẩy thị lực

Cà chua có lutein và zeaxanthin có thể bảo vệ mắt khỏi ánh sáng xanh phát ra từ các thiết bị kỹ thuật số như điện thoại thông minh và máy tính. Chúng cũng giúp mắt không bị mỏi và giảm đau đầu do mỏi mắt.

Tốt cho phổi

Cà chua hữu ích cho người bệnh hen suyễn, góp phần ngăn ngừa khí phế thũng, một tình trạng làm tổn thương dần các túi khí trong phổi. Lợi ích này nhờ lycopene, lutein, zeaxanthin cùng với các chất chống oxy hóa khác chống lại các chất có hại trong khói thuốc lá - nguyên nhân hàng đầu gây ra khí phế thũng.

Sức khỏe răng miệng

Lycopene giảm các triệu chứng bệnh về nướu răng như viêm nướu và viêm nha chu. Tuy nhiên, ăn nhiều cà chua sống có thể làm hỏng men răng do lượng axit cao và đánh răng ngay sau đó có thể khiến tình trạng tồi tệ hơn. Nên đánh răng sau ít nhất 30 phút ăn cà chua sống.

Bảo Bảo (Theo Healthline, WebMD)