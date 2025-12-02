Lợi ích khi uống trà xanh mỗi ngày

Uống từ 3 đến 5 tách trà xanh mỗi ngày có thể hỗ trợ chức năng nhận thức, kiểm soát cân nặng, tăng cường năng lượng và phòng bệnh ung thư.

Trà xanh chứa một loại polyphenol gọi là catechin, có tác dụng chống oxy hóa, có thể ngăn ngừa tổn thương tế bào và mang lại nhiều lợi ích khác cho sức khỏe.

Có lợi cho não

Uống trà xanh có lợi cho nhận thức, tâm trạng và chức năng não do các hợp chất trong trà xanh như caffeine và L-theanine. Hương thơm từ trà, đặc biệt pyrazine trong trà xanh rang, tác động trực tiếp đến não, ảnh hưởng đến tâm trạng, sự thư giãn và nhận thức. Ngoài ra, uống trà xanh còn làm co mạch ngoại vi, tạo cảm giác sảng khoái và tăng tỉnh táo.

Các hợp chất thực vật trong trà xanh có liên quan đến phòng ngừa bệnh Alzheimer ở người không có vấn đề về nhận thức. Các hợp chất như EGCG và L-theanine có thể là yếu tố chính mang đến lợi ích này.

Hỗ trợ đốt cháy mỡ

Lá trà chứa các hợp chất thực vật có lợi, có thể giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính như tiểu đường và béo phì bằng cách chống viêm, giảm stress oxy hóa, cholesterol và insulin. Đặc biệt, catechin và caffeine trong trà xanh thúc đẩy giảm cân nhờ tăng số lượng calo đốt cháy hàng ngày (tiêu hao năng lượng) và tăng cường quá trình oxy hóa chất béo, trao đổi chất và sinh nhiệt.

Catechin quan trọng nhất trong trà xanh là epigallocatechin gallate (EGCG), chiếm tới 80% catechin trong trà xanh có thể giảm các dấu hiệu liên quan đến béo phì như tổng trọng lượng cơ thể, tỷ lệ mỡ cơ thể, tỷ lệ eo - hông, chu vi vòng eo, chỉ số khối cơ thể (BMI). Điều này có thể có lợi cho người đang giảm cân, béo phì.

Giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư

Uống trà xanh thường xuyên có liên quan đến giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư như ung thư phổi hoặc ung thư buồng trứng.

Kiểm soát lượng đường trong máu

Tiêu thụ catechin từ chiết xuất trà xanh làm giảm lượng đường trong máu, viêm mạn tính và tăng cường sức khỏe đường ruột. Điều này có lợi cho người bệnh tiểu đường hoặc đang cần kiểm soát đường huyết.

Bảo vệ tim mạch

Polyphenol trong trà xanh còn giảm nguy cơ xơ vữa động mạch (xơ cứng động mạch), một trong những bệnh tim mạch phổ biến nhất. Uống trà thường xuyên cũng tốt cho tim nhờ giảm cholesterol cao, huyết áp cao, bảo vệ cơ tim, đẩy lùi viêm và hỗ trợ lớp lót của mạch máu (chức năng nội mô) chắc khỏe hơn.

Góp phần tăng tuổi thọ

Trà xanh chứa các hợp chất có thể phòng chống ung thư và bệnh tim, nhờ đó ít mắc bệnh hơn. Để đạt được lợi ích tối đa từ trà xanh, bạn có thể uống từ 3 đến 5 tách mỗi ngày. Tuy nhiên, điều này có thể thay đổi tùy theo yếu tố cá nhân và lợi ích cụ thể mà từng người mong muốn.

Uống quá nhiều trà chứa caffeine có thể gây buồn nôn, ợ nóng, bồn chồn hoặc khó ngủ, vì vậy nên ưu tiên trà không chứa caffeine. Dù chỉ uống một ly mỗi ngày, kết hợp ăn uống cân bằng, giàu thực phẩm nguyên chất cũng tốt cho lợi khuẩn đường ruột, lượng đường trong máu và toàn bộ cơ thể.

Bảo Bảo (Theo Healthline, Medical News Today)