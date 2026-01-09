Lợi ích sức khỏe khi ăn thịt lợn

Thịt lợn nấu chín kỹ cung cấp protein chất lượng cao cùng nhiều vitamin, khoáng chất, giúp tăng hiệu suất tập luyện và duy trì cơ bắp.

Thịt lợn là loại thịt đỏ phổ biến trên toàn thế giới, nhất là ở Đông Á. Ngoài ăn trực tiếp, thịt lợn còn được chế biến thành các sản phẩm bảo quản như giăm bông, thịt xông khói, xúc xích...

Khẩu phần 100 g thịt lợn xay nấu chín cung cấp:

Calo: 297

Nước: 53%

Protein: 25,7 g

Carbohydrate: 0 g

Đường: 0 g

Chất xơ: 0 g

Chất béo: 20,8 g

Giống như tất cả loại thịt, thịt lợn chủ yếu chứa protein. Nó cũng là nguồn dồi dào vitamin và khoáng chất như vitamin B12, B1, B6, B3, sắt, phốt pho, selen, kẽm, cùng các hợp chất như creatine, taurine, glutathione và cholesterol, hỗ trợ sức khỏe tổng thể.

Duy trì khối lượng cơ bắp

Khi không tập thể dục hoặc chế độ ăn uống không hợp lý, khối lượng cơ bắp sẽ giảm dần theo tuổi tác, dẫn đến nhiều vấn đề sức khỏe. Thiếu protein chất lượng cao có thể làm quá trình thoái hóa cơ nhanh hơn, tăng nguy cơ teo cơ do tuổi tác. Ăn thịt lợn hoặc các thực phẩm giàu protein khác là cách hiệu quả để bổ sung protein chất lượng cao, giúp bảo vệ và duy trì khối lượng cơ bắp.

Thịt lợn nạc nấu chín chứa khoảng 26% protein theo trọng lượng tươi, còn thịt lợn nạc khô có thể cung cấp tới 89% protein, là một trong những nguồn protein dồi dào nhất. Thịt lợn cũng chứa đầy đủ 9 axit amin thiết yếu cần thiết cho sự phát triển và duy trì các chức năng cơ thể.

Tăng hiệu suất tập luyện

Ăn thịt không chỉ duy trì khối lượng cơ bắp mà còn cải thiện chức năng cơ và hiệu suất thể chất. Thịt lợn giàu protein chất lượng cao và nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ bắp, bao gồm taurine, creatine và beta-alanine. Beta-alanine tham gia sản xuất carnosine, một chất quan trọng cho chức năng cơ bắp. Nồng độ carnosine cao trong cơ có thể giảm mệt mỏi và nâng cao hiệu suất tập luyện.

Lưu ý

Không nên ăn thịt lợn sống hoặc chưa chín kỹ vì có thể chứa ký sinh trùng lây nhiễm sang người.

Sán dây lợn

Sán dây lợn (Taenia solium) là ký sinh trùng đường ruột có thể dài 2-3 m. Đôi khi nó gây bệnh nang sán, với một trong những triệu chứng nghiêm trọng nhất là động kinh.

Giun tròn ký sinh

Trichinella là giun tròn ký sinh gây bệnh Trichinosis. Ăn thịt lợn sống hoặc chưa chín kỹ làm tăng nguy cơ mắc bệnh. Thông thường, người mắc bệnh nhẹ có các triệu chứng như tiêu chảy, đau bụng, buồn nôn hoặc ợ nóng, thậm chí có thể không có triệu chứng. Trong một số trường hợp nghiêm trọng, nó gây suy nhược, đau cơ, sốt, sưng quanh mắt, và ít khi dẫn đến tử vong.

Bệnh Toxoplasmosis

Toxoplasma gondii là ký sinh trùng đơn bào, chỉ nhìn thấy dưới kính hiển vi. Nguyên nhân phổ biến nhất là ăn thịt lợn sống hoặc chưa chín kỹ. Nhiễm trùng thường không gây triệu chứng, nhưng ở người có hệ miễn dịch suy yếu, nó có thể dẫn đến bệnh Toxoplasmosis. Triệu chứng thường nhẹ, nhưng đôi khi có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Bảo Bảo (Theo Healthline)