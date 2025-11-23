Lợi ích khi uống nước chanh thường xuyên

Nước chanh cung cấp bổ sung vitamin C và các chất dinh dưỡng có tác dụng tăng cường miễn dịch, hỗ trợ giảm cân và giảm hình thành sỏi thận.

Một cốc nước cốt vắt từ 48 g chanh chứa:

10,6 calo

Giá trị dinh dưỡng hàng ngày (DV) 21% vitamin C 2% folate 1% kali 1% vitamin B1 1% vitamin B5 0,5% vitamin B2



Dưới đây là một số lợi ích sức khỏe mà cơ thể có thể nhận được khi uống nước chanh thường xuyên.

Cung cấp nước

Uống đủ nước rất quan trọng cho sức khỏe tổng thể. Người trưởng thành cần uống 1,8-2 lít nước mỗi ngày giúp ngăn ngừa mất nước. Một số triệu chứng mất nước bao gồm mệt mỏi, khát nước quá mức, da và môi khô, đau đầu, đánh trống ngực, quá nóng, táo bón. Ngoài nước lọc, thêm nước cốt chanh vào nước có thể là lựa chọn lành mạnh khác, cung cấp đủ nước cho cơ thể.

Cung cấp vitamin C dồi dào

Các loại trái cây họ cam quýt như chanh rất giàu vitamin C, hoạt động như chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào khỏi các gốc tự do, là những phân tử gây viêm trong cơ thể và có thể dẫn đến một số bệnh.

Vitamin C cũng có thể đóng vai trò quan trọng trong các quá trình khác như:

Tổng hợp collagen và L-carnitine

Chuyển hóa protein

Tái tạo các chất chống oxy hóa khác

Làm chậm sự phát triển của một số bệnh ung thư và bệnh tim mạch

Hấp thụ sắt

Sản xuất hormone

Một số nguy cơ khi không tiêu thụ đủ vitamin C bao gồm:

Tăng nguy cơ nhiễm trùng

Khô miệng, da và mắt

Mệt mỏi

Mất ngủ

Rụng răng

Hỗ trợ giảm cân

Uống nước chanh có thể giúp tăng lượng nước uống vào, nhờ đó tăng cảm giác no, tốt cho quá trình giảm cân. Bên cạnh đó, đồ uống này còn hỗ trợ hydrat hóa, tăng cường trao đổi chất. Nước chanh cũng ngon, dễ pha chế và có thể được sử dụng như một loại đồ uống ít calo thay thế cho các loại đồ uống có hàm lượng calo cao. Theo cách này, nó có khả năng giúp thúc đẩy giảm cân và cải thiện sức khỏe tổng thể.

Lựa chọn thay thế lành mạnh cho đồ uống có đường

Nước chanh có thể là lựa chọn thay thế tự nhiên, lành mạnh để giải cơn khát và cơn thèm đồ ngọt. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ, đồ uống có đường như nước ép, soda, đồ uống thể thao và nước tăng lực là những thức uống chứa nhiều đường bổ sung nhất.

Loại đường bổ sung được sử dụng để hỗ trợ bảo quản thực phẩm và đồ uống, duy trì kết cấu, độ nhớt, màu sắc, làm cho đồ uống dễ tiêu thụ hơn... Lượng đường bổ sung tiêu thụ chỉ nên ở mức dưới 10% tổng lượng calo nạp vào cơ thể.

Dùng đồ uống có đường thường xuyên có thể làm tăng nguy cơ mắc một số bệnh lý như tăng cân, béo phì, tiểu đường type 2, bệnh tim, bệnh thận, bệnh gan, sâu răng, bệnh gout.

Giảm hình thành sỏi thận

Axit citric trong nước chanh có thể phòng ngừa sỏi thận bằng cách tăng lượng nước tiểu và tăng độ pH nước tiểu, tạo ra môi trường ít thuận lợi hơn cho sự hình thành sỏi thận. Những người đã bị sỏi thận có thể pha 113 ml nước cốt chanh với nước lọc như biện pháp bổ sung chế độ ăn uống cùng với các loại thuốc khác để ngăn ngừa sỏi thận tái phát.

Citrate là một thành phần của axit citric, có thể giảm tính axit của nước tiểu, thậm chí có thể làm vỡ các viên sỏi nhỏ.

Hỗ trợ tiêu hóa

Uống nước chanh trước bữa ăn góp phần tăng cường và cải thiện tiêu hóa. Axit citric trong nước chanh giúp tăng cường tiết axit dạ dày có tác dụng phân hủy, tiêu hóa thức ăn. Tuy nhiên, người có vấn đề về dạ dày nên thận trọng khi uống nước chanh lúc bụng đói.

Cách pha nước chanh

Để pha nước chanh, vắt nửa quả chanh vào 230 ml nước ấm hoặc lạnh. Bạn có thể thưởng thức nước chanh lành mạnh hoặc tăng thêm hương vị bằng cách thêm:

Vài nhánh bạc hà

Thìa cà phê siro cây phong hoặc mật ong nguyên chất

Một lát gừng tươi hoặc dưa chuột

Một chút quế

Một chút bột nghệ

Bắt đầu buổi sáng với một cốc nước chanh ấm và giữ một bình pha sẵn trong tủ lạnh để nhâm nhi suốt cả ngày.

Tác dụng phụ của nước chanh

Nước chanh nhìn chung an toàn để uống, nhưng có một vài tác dụng phụ tiềm ẩn cần lưu ý. Axit citric có trong chanh và nước cốt chanh làm mòn men răng về lâu dài. Để hạn chế nguy cơ, hãy uống nước chanh bằng ống hút và súc miệng bằng nước lọc sau đó. Trái cây họ cam quýt có thể làm tăng sản xuất axit dạ dày và gây ợ nóng ở một số người.

Bảo Bảo (Theo Healthline)