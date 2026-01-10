6 lợi ích ít biết của sữa chua Hy Lạp

Sữa chua Hy Lạp cung cấp protein chất lượng cao hơn loại thông thường, chứa nhiều vitamin B12, canxi, selen, tốt cho xương và cơ bắp, hỗ trợ giảm cân.

Sữa chua Hy Lạp là sữa chua được lọc bỏ phần nước dư sau quá trình lên men, tạo kết cấu đặc và hàm lượng protein cao hơn sữa chua thông thường. Một số loại còn bổ sung thêm protein sữa trong quá trình chế biến. Sữa chua Hy Lạp có nhiều loại gồm đầy đủ chất béo, ít hoặc không chất béo, có hương vị hoặc không hương vị.

Giàu dinh dưỡng

Khẩu phần 200 g sữa chua Hy Lạp nguyên chất, không đường, ít béo cung cấp:

Lượng calo: 146

Protein: 20 g

Chất béo: 3,8 g

Carbohydrate: 7,8 g

Giá trị cơ thể cần hàng ngày (DV) Vitamin B12: 43% Vitamin B2: 35% Vitamin B5: 19% Vitamin A: 20% Canxi: 18% Phốt pho: 22% Kali: 6% Kẽm: 11% Selen: 45%



Một trong những lợi ích nổi bật của sữa chua Hy Lạp là giàu protein - dưỡng chất thiết yếu cho nhiều phản ứng hóa học trong cơ thể, hỗ trợ chức năng miễn dịch, sửa chữa mô và các vai trò khác.

Ngoài protein, sữa chua này còn cung cấp nhiều vitamin và khoáng chất quan trọng như vitamin B12, selen, kẽm. Kẽm và selen cần thiết cho chức năng miễn dịch tối ưu, trong khi vitamin B12 tham gia hình thành hồng cầu, duy trì hệ thần kinh, cung cấp năng lượng, duy trì sức khỏe tổng thể.

Tốt cho xương

Sữa chua Hy Lạp cung cấp nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu giúp duy trì sức khỏe xương, bao gồm protein, canxi, magiê, phốt pho. Bổ sung canxi từ sữa chua có liên quan đến tăng mật độ khoáng xương, từ đó giảm nguy cơ loãng xương và thoái hóa xương ở người lớn tuổi.

Hỗ trợ sức khỏe đường ruột

Ăn sữa chua thường xuyên hỗ trợ hệ tiêu hóa khỏe mạnh nhờ tăng cường vi khuẩn có lợi trong đường ruột. Nên chọn sữa chua Hy Lạp không đường vì lượng đường bổ sung quá cao gây mất cân bằng hệ vi khuẩn đường ruột.

Thúc đẩy phục hồi cơ bắp

Cung cấp đủ protein trong chế độ ăn rất quan trọng để duy trì sức khỏe tổng thể và hỗ trợ phục hồi cơ bắp. Sữa chua Hy Lạp là món ăn nhẹ lành mạnh sau tập luyện, với hàm lượng protein cao thúc đẩy tổng hợp protein cơ bắp và rút ngắn thời gian phục hồi.

Giúp no lâu, duy trì cân nặng khỏe mạnh

Protein là chất dinh dưỡng đa lượng tạo cảm giác no lâu. Bổ sung các nguồn protein như sữa chua vào bữa chính hoặc ăn nhẹ giữa các bữa ăn có liên quan đến lượng mỡ cơ thể thấp hơn, ít tăng cân và vòng eo thon gọn hơn.

Ngon miệng

Sữa chua Hy Lạp giàu dinh dưỡng, mang lại nhiều lợi ích sức khỏe và dùng được trong cả món ngọt lẫn món mặn. Dưới đây là một vài cách sử dụng sữa chua Hy Lạp:

Ăn sữa chua cùng quả mọng tươi hoặc đông lạnh, các loại hạt băm nhỏ như hạnh nhân hoặc hạt óc chó, dừa không đường và hạt chia để có bữa sáng bổ dưỡng.

Sử dụng trong các loại nước chấm ngọt và mặn.

Thêm vào súp và cà ri để tạo độ sánh mịn.

Thêm vào yến mạch, khoai tây nướng và món hầm thay vì kem chua.

Chế biến nước sốt salad.

Làm các món tráng miệng đông lạnh như kem que sữa chua từ sữa chua Hy Lạp.

Thêm nó vào sinh tố để bổ sung protein.

Bảo Bảo (Theo Healthline)