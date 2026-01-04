Điều gì xảy ra khi bạn thường xuyên ăn hành tây?

Các chất chống oxy hóa trong hành tây như quercetin, anthocyanin có thể làm giảm mức chất béo trung tính, cholesterol, giảm nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ và ung thư.

Hành tây thuộc chi Allium, là nhóm thực vật có hoa bao gồm tỏi, hẹ, hành lá, hành tím. Không chỉ được dùng phổ biến trong nhiều món ăn với cách chế biến đa dạng, hành tây còn giàu vitamin, khoáng chất và các hợp chất thực vật có lợi cho sức khỏe.

Dinh dưỡng

Hành tây ít calo nhưng rất giàu vitamin, chất xơ và khoáng chất.

Một củ hành tây vừa (110 g ) chứa:

Calo: 44

Protein: 1,2 g

Carbohydrate: 10,3 g

Đường: 4,66 g

Chất xơ: 1,87 g

Chất béo: 0,1 g

Kali: 161 mg

Vitamin C: 8,14 mg

Hành tây giàu vitamin C có thể tăng cường chức năng miễn dịch, sản xuất collagen và hấp thụ sắt. Vitamin nhóm B, bao gồm B9 (folate) và vitamin B6, cũng đóng vai trò quan trọng trong quá trình trao đổi chất, sản xuất hồng cầu, chức năng thần kinh.

Lợi ích sức khỏe

Cải thiện sức khỏe tim mạch

Ăn hành tây thường xuyên cũng hỗ trợ sức khỏe tim mạch nhờ đặc tính chống viêm và chống oxy hóa có tác dụng hạ huyết áp. Quercetin giúp giảm triglyceride (chất béo trung tính), kiểm soát mức cholesterol, giảm rối loạn lipid máu, phòng bệnh tim mạch, nhồi máu cơ tim và đột quỵ.

Chứa nhiều chất chống oxy hóa

Hành tây là nguồn cung cấp chất chống oxy hóa dồi dào, chứa ít nhất 17 loại flavonoid, điểm hình là anthocyanin. Ăn nhiều thực phẩm giàu anthocyanin có liên quan đến giảm nguy cơ mắc bệnh tim và tử vong do bệnh tim.

Giàu hợp chất chống ung thư

Anthocyanin trong hành tây có thể mang lại đặc tính chống ung thư. Fisetin và quercetin trong thực phẩm này cũng đều là những chất chống oxy hóa thuộc nhóm flavonoid, có thể ức chế sự phát triển của khối u.

Kiểm soát lượng đường trong máu

Quercetin cũng có tác dụng làm giảm đường huyết, nồng độ glucose trong gan, nồng độ enzyme, cholesterol trong huyết thanh...

Tăng cường mật độ xương

Hành tây chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa, đặc biệt là flavonoid như quercetin, giúp giảm stress oxy hóa trong cơ thể. Nhờ đó, hành tây có thể làm chậm quá trình mất xương, hỗ trợ duy trì và cải thiện mật độ xương.

Đặc tính kháng khuẩn

Hành tây chứa các hợp chất sinh học như quercetin và hợp chất lưu huỳnh, có đặc tính kháng khuẩn. Các nghiên cứu cho thấy hành tây có thể ức chế sự phát triển của một số vi khuẩn như E. coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Bacillus cereus và Helicobacter pylori. Tuy nhiên, tác dụng này mang tính hỗ trợ và không thay thế thuốc điều trị.

Hỗ trợ sức khỏe tiêu hóa

Đây là nguồn chứa prebiotic dồi dào, cần thiết cho sức khỏe đường ruột tối ưu. Prebiotic là loại chất xơ không tiêu hóa được và bị phân hủy bởi các vi khuẩn có lợi trong đường ruột. Vi khuẩn đường ruột hấp thụ prebiotic và tạo ra axit béo chuỗi ngắn, có thể giúp ích cho sức khỏe đường ruột. Các lợi ích này bao gồm tăng cường sức khỏe đường ruột, miễn dịch, thúc đẩy tiêu hóa và giảm viêm.

Cách chế biến

Hành tây là thực phẩm tươi ngon, nhiều công dụng, có thể nấu chín, chiên hoặc ăn sống... Một số món phổ biến, ngon miệng từ hành tây bao gồm món xào (kết hợp với thịt bò, mực, thịt lợn, lòng), salad, nướng...

Bảo Bảo (Theo Healthline)