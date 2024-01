7 món ăn giàu protein, ít calo giúp giảm cân

Protein (chất đạm), carbohydrate, chất béo là ba chất dinh dưỡng đa lượng mà cơ thể cần cho chức năng miễn dịch, xây dựng và duy trì khối lượng cơ bắp. Protein còn giúp no lâu, hỗ trợ quản lý cân nặng. Dưới đây là những thực phẩm giàu protein, ít calo nên có trong thực đơn giảm cân.

Đậu lăng ngoài lượng protein dồi dào còn là nguồn chất xơ phong phú hỗ trợ sức khỏe tiêu hóa. Cả hai đều tăng cảm giác no, góp phần kiểm soát cân nặng. Một cốc đậu lăng cung cấp gần 20 g protein, 15 g chất xơ và một số vi chất dinh dưỡng.

Bảo Bảo (Theo Eat This Not That)

Ảnh: Freepik