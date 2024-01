8 món ăn uống giúp thanh lọc cơ thể đón Tết

Chẳng hạn chất xơ giúp tiêu hóa và thúc đẩy quá trình loại bỏ độc tố qua đường tiêu hóa. Chất chống oxy hóa như vitamin E góp phần trung hòa các gốc tự do có hại trong cơ thể. Chúng cũng giàu protein, hỗ trợ quá trình tạo ra các enzyme cần thiết cho quá trình giải độc.

Vitamin C còn hỗ trợ sản xuất glutathione - hợp chất hỗ trợ quá trình giải độc của gan. Trái cây họ cam quýt cũng chứa nhiều nước, hỗ trợ thúc đẩy quá trình loại bỏ các chất thải khỏi cơ thể.

Trái cây họ cam quýt, nhất là bưởi, rất giàu vitamin C - chất dinh dưỡng quan trọng giúp tăng cường quá trình thanh lọc tự nhiên của cơ thể.

Bảo Bảo (Theo Eat This Not That)

Ảnh: Freepik