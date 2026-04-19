7 cách hỗ trợ giảm mỡ nội tạng nhanh

Tăng cường chất xơ trong các bữa ăn, chọn bài tập cường độ cao thay vì đi bộ mỗi ngày có thể giúp loại bỏ mỡ nội tạng hiệu quả hơn.

Mỡ nội tạng có thể bao quanh các cơ quan nội tạng quan trọng, bao gồm gan, tuyến tụy và thận. Tích tụ quá nhiều loại mỡ này có thể gây ra nhiều bệnh nguy hiểm như tiểu đường, viêm gan, tim mạch...

Giảm cân có lợi cho sức khỏe toàn bộ cơ thể, kể cả mỡ nội tạng bên trong. Không có loại "siêu thực phẩm" nào có thể trực tiếp đốt cháy mỡ nội tạng. Bạn cũng không thể đốt mỡ bằng cách gập bụng 100 lần mỗi ngày trong khi không thay đổi chế độ ăn uống, hoạt động thể chất. Kết hợp các mẹo sau có thể giúp giảm mỡ nội tạng nhanh hơn.

Bổ sung thêm chất xơ

Rau lá xanh, ngũ cốc nguyên hạt, các loại hạt và đậu đều rất tốt để ngăn ngừa lượng mỡ tích tụ sâu bên trong bụng. Chất xơ hòa tan hấp thụ nước, làm chậm quá trình rỗng dạ dày, giúp no lâu hơn, từ đó giảm tổng lượng calo nạp vào. Ăn nhiều chất xơ làm chậm quá trình hấp thụ đường vào máu, ngăn ngừa đường huyết tăng đột ngột, giảm mức insulin - yếu tố quan trọng hỗ trợ ức chế hình thành mỡ nội tạng.

Chọn chất béo lành mạnh

Hạn chế chất béo bão hòa có trong thịt động vật, dầu dừa và dầu cọ, món chiên rán ngập dầu các sản phẩm từ sữa nguyên kem. Kiểm tra nhãn dinh dưỡng để xem mỗi khẩu phần có bao nhiêu calo và bao nhiêu chất béo, từ đó chọn loại chứa chất béo không bão hòa, có lợi cho sức khỏe.

Ưu tiên chất béo từ thực vật hoặc cá như cá hồi, cá ngừ, quả bơ giúp tăng cường axit béo omega-3, có tác dụng giảm viêm, thúc đẩy đốt mỡ nội tạng hiệu quả hơn.

Cá hồi giàu chất béo omega-3 có lợi cho sức khỏe. Ảnh: Anh Chi

Tập cadio hai lần mỗi tuần

Chạy bộ một giờ mỗi ngày giúp tăng lượng calo tiêu hao, hỗ trợ giảm cân song lượng mỡ nội tạng bị loại bỏ ít hơn. Nếu thay 2-3 buổi chạy bằng các bài tập cadio, hít hoặc tập tạ, chạy nước rút, kéo xà cường độ cao, có thể tăng hiệu quả đốt mỡ nội tạng.

Ngủ đủ giấc

Ngủ quá ít (dưới 5 tiếng) có thể dẫn đến tích tụ mỡ bụng, khiến hiệu quả giảm cân kém. Bên cạnh ăn uống, tập luyện, người giảm cân nên ngủ đủ 7-8 giờ một ngày, ngủ sớm hơn 23h, thư giãn trước khi ngủ, giữ phòng ngủ mát mẻ và cố gắng không sử dụng thiết bị điện tử vào buổi tối để cải thiện chất lượng giấc ngủ tốt hơn.

Tránh các giải pháp nhanh chóng

Hút mỡ không thể tác động vào bên trong thành bụng, vì vậy nó không thể loại bỏ mỡ bụng nội tạng. Tương tự, các chế độ ăn kiêng cấp tốc cũng không phải là giải pháp, khiến người giảm cân mệt mỏi, kiệt sức, dễ bỏ cuộc. Để đốt mỡ nhanh hơn, nên chọn phương an toàn, chậm rãi và ổn định như thay đổi lối sống, sinh hoạt.

Giữ bình tĩnh

Hiệu quả đốt mỡ nội tạng, giảm cân có thể kém nếu bạn thường xuyên căng thẳng, áp lực trong công việc. Căng thẳng thúc đẩy cơ thể giải phóng hormone cortisol - loại hormone có thể làm tăng mỡ bụng. Căng thẳng cũng gây mất ngủ, không có sức để luyện tập, xu hướng ăn nhiều đồ ngọt giàu năng lượng, khiến tăng mỡ bụng. Nên tập thể dục 10-20 phút vào buổi tối, thiền định, nghe nhạc yêu thích hoặc tập yoga để giảm căng thẳng, thư giãn.

Thay đổi các đồ uống mỗi ngày

Người giảm cân nên ưu tiên nước lọc, trà thảo mộc hằng ngày. Hạn chế cà phê latte, nước ngọt thông thường, nước ép trái cây hay bia rượu. Nhóm đồ uống này có thể làm tăng lượng đường tiêu thụ, gây viêm, khiến mục tiêu kiểm soát mỡ nội tạng thất bại.

Anh Chi (Theo WebMD)