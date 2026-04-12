5 việc nên làm thường xuyên giúp giảm mỡ nội tạng

Xen kẽ các bài tập cường độ thấp, cao liên tục trong tuần, bổ sung chất béo lành mạnh để hỗ trợ đốt calo, có thể giảm mỡ nội tạng.

Mỡ nội tạng là loại mỡ tích tụ quanh vùng bụng, khó giảm. Không giống như mỡ dưới da có thể nhìn thấy và sờ thấy, mỡ nội tạng không cảm nhận được bằng mắt thường. Loại mỡ này khiến bụng to gây mất thẩm mỹ đồng thời làm tăng nguy cơ mắc các bệnh mạn tính như bệnh tim, ung thư, tiểu đường type 2, hội chứng chuyển hóa, bệnh gan nhiễm mỡ. Một số cách dưới đây có giúp giảm mỡ nội tạng nên duy trì thường xuyên.

Xen kẽ các bài tập

Các bài tập cardio đốt cháy nhiều calo nhất trong các môn thể thao nhưng cũng có thể khiến người tập nhanh đói và dẫn đến ăn quá nhiều, gây tăng cân. Bạn nên kết hợp nhiều môn thể thao trong tuần như chạy bộ hoặc xe đạp, đi bộ, cardio, tập luyện sức mạnh để giảm mỡ.

Đi bộ là hình thức tập thể dục hiệu quả có thể giảm cân và tăng cường trao đổi chất. Người càng đi bộ nhiều, lượng mỡ nội tạng tích trữ càng ít. Ngược lại, thời gian ngồi nhiều làm tăng nguy cơ mỡ nội tạng tích tụ. Tập luyện sức mạnh làm tăng lượng calo bạn đốt cháy, hỗ trợ xây dựng khối lượng cơ bắp theo thời gian. Có nhiều cơ bắp hơn sẽ làm tăng tốc độ trao đổi chất, góp phần giảm mỡ.

Ăn nhiều chất béo lành mạnh hơn

Chất béo lành mạnh là các loại chất béo không bão hòa, bao gồm chất béo không bão hòa đơn và không bão hòa đa như omega-3, omega-6. Loại chất béo này có lợi cho tim mạch, giúp giảm viêm và hỗ trợ quá trình chuyển hóa mỡ khi được tiêu thụ ở mức hợp lý. Một số thực phẩm giàu chất béo lành mạnh gồm các loại hạt, cá béo, dầu ô liu, quả bơ, dầu hạt cải... Tổng lượng chất béo nên bổ sung mỗi ngày khoảng 44-78 g đối với chế độ ăn 2.000 kcal, trong đó ưu tiên chất béo không bão hòa.

Cá béo giàu chất béo lành mạnh, tốt cho người giảm cân. Ảnh: Anh Chi

Nghỉ ngơi

Nghỉ ngơi cần thiết giúp cơ thể phục hồi sau những tổn thương do tập luyện cường độ cao. Thời gian nghỉ ngơi sau tập luyện cho phép cơ bắp phục hồi và phát triển mạnh mẽ hơn đồng thời giảm nguy cơ chấn thương, từ đó hỗ trợ người tập duy trì lối sống năng động về lâu dài. Cơ bắp khỏe mạnh thúc đẩy đốt calo và mỡ nội tạng nhiều hơn.

Ăn đủ calo

Hạn chế calo quá mức có thể làm tăng cảm giác đói, dẫn đến ăn quá nhiều, ăn vặt. Do đó, người giảm cân cần bổ sung đầy đủ calo trong các bữa chính và bữa phụ để tăng cảm giác no. Nên ưu tiên bữa ăn cân bằng dinh dưỡng, giàu protein và chất xơ - hai chất dinh dưỡng giúp no lâu.

Thư giãn

Căng thẳng và cân nặng có mối liên hệ mật thiết với nhau. Căng thẳng mạn tính làm tăng nồng độ hormone cortisol, loại hormone thúc đẩy tích trữ chất béo ở vùng bụng. Để giảm cân, nên dành thời gian thư giãn mỗi ngày. Bên cạnh hạn chế áp lực công việc, nên giảm căng thẳng bằng các bài tập yoga, thiền định, trò chuyện với bạn bè...

Anh Chi (Theo Eating Well)