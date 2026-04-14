4 món chế biến với củ nghệ hỗ trợ giảm cân

Nghệ chứa hoạt chất curcumin có tác dụng chống viêm mạnh, hỗ trợ điều trị nhiều bệnh như viêm khớp, vảy nến và tình trạng viêm ở người béo phì. Bổ sung nghệ thường xuyên vào chế độ ăn còn có thể thúc đẩy trao đổi chất, hỗ trợ giảm chỉ số BMI, cân nặng và vòng eo.
Cơm rang nghệ
Thêm một chút bột nghệ làm tăng hương vị, màu sắc và giá trị dinh dưỡng cho các món cơm rang, hỗ trợ giảm viêm. Nên dùng ít dầu khi rang để giảm calo, chất béo và dùng cơm nguội nhằm tăng lượng tinh bột kháng - góp phần ngăn tích tụ chất béo. Người giảm cân nên ăn cơm rang với tôm, thịt và nhiều đậu, cà rốt, ngô ngọt để tăng lượng chất xơ, giúp no lâu.
Pha một tách trà
Để pha chế, bạn có thể trộn nửa thìa cà phê bột nghệ với một ít lá trà, đun sôi hỗn hợp, sau đó để nguội, cho thêm hai thìa mật ong để hỗ trợ giảm cân tốt hơn. Trà xanh chứa chất chống oxy hóa catechin (EGCG) và caffeine, góp phần tăng cường trao đổi chất, thúc đẩy quá trình đốt cháy mỡ thừa.
Thêm nghệ vào các món kho
Cà ri hay cá kho, thịt gà kho đều được chế biến với nước sốt đậm đà gia vị, trong đó có nghệ. Một chút tiêu đen có thể tăng cường khả năng hấp thụ curcumin - hoạt chất chính của nghệ, thúc đẩy đốt mỡ, giảm viêm. Người béo phì nên kho cá, thịt gà, thêm một chút nghệ để tăng lượng protein lành mạnh, no lâu hơn.
Trộn vào sữa ấm
Sữa nghệ là thức uống dễ chịu kết hợp sữa tươi ít hoặc không đường với bột nghệ. Thức uống này có tác dụng giảm đau dạ dày, ngăn trào ngược đồng thời không chứa caffein, tạo cảm giác thư giãn, có lợi cho giấc ngủ. Người giảm cân nên chọn loại sữa tách béo, ít đường để làm sữa nghệ. Uống một cốc vào buổi sáng, ngay trước bữa ăn để giảm thèm ăn, hạn chế lượng calo nạp vào.
Anh Chi (Theo Eating Well)
