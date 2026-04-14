4 món chế biến với củ nghệ hỗ trợ giảm cân

Nghệ chứa hoạt chất curcumin có tác dụng chống viêm mạnh, hỗ trợ điều trị nhiều bệnh như viêm khớp, vảy nến và tình trạng viêm ở người béo phì. Bổ sung nghệ thường xuyên vào chế độ ăn còn có thể thúc đẩy trao đổi chất, hỗ trợ giảm chỉ số BMI, cân nặng và vòng eo.

Cơm rang nghệ

Thêm một chút bột nghệ làm tăng hương vị, màu sắc và giá trị dinh dưỡng cho các món cơm rang, hỗ trợ giảm viêm. Nên dùng ít dầu khi rang để giảm calo, chất béo và dùng cơm nguội nhằm tăng lượng tinh bột kháng - góp phần ngăn tích tụ chất béo. Người giảm cân nên ăn cơm rang với tôm, thịt và nhiều đậu, cà rốt, ngô ngọt để tăng lượng chất xơ, giúp no lâu.