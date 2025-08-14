7 cách giảm táo bón cho trẻ

Trẻ uống đủ nước, tăng cường chất xơ tự nhiên, tạo thói quen đi vệ sinh khoa học, thường xuyên vận động giúp giảm táo bón.

Theo BS.CKI Nguyễn Hữu Hiếu, khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, táo bón là tình trạng trẻ đi đại tiện ít hơn bình thường, dưới ba lần một tuần, phân khô cứng. Trẻ thường đau bụng, quấy khóc, khó chịu... khiến kém hấp thu dưỡng chất, biến chứng nứt kẽ hậu môn, sa trực tràng... Dưới đây là những cách giảm và phòng ngừa tình trạng này.

Tăng cường chất xơ tự nhiên

Trong bữa ăn hàng ngày, bên cạnh 4 nhóm dinh dưỡng thiết yếu như chất đạm, chất béo, chất bột đường, vitamin và khoáng chất, phụ huynh nên tăng cường cho trẻ ăn thực phẩm chứa chất xơ. Rau củ, trái cây tươi, ngũ cốc nguyên hạt giàu chất xơ. Trẻ ăn đủ lượng chất này giúp nhuận tràng, tăng cường nhu động ruột. Phụ huynh nên tập cho trẻ thói quen ăn uống đúng giờ, ăn chậm, nhai kỹ để giảm gánh nặng lên hệ tiêu hóa, duy trì chức năng ruột khỏe mạnh.

Hạn chế thực phẩm gây táo bón

Những loại thức ăn nhanh, món ăn chế biến sẵn thường chứa ít chất xơ, nhiều dầu mỡ dẫn đến khó tiêu hóa. Phụ huynh nên hạn chế cho trẻ ăn những thực phẩm này. Không nên cho trẻ ăn nhiều bánh kẹo ngọt, các chế phẩm từ sữa như phô mai hoặc sữa bò.

Uống đủ nước

Thiếu nước cũng là một trong những yếu tố dẫn đến táo bón ở trẻ, do đó phụ huynh nên cho trẻ uống đủ nước mỗi ngày để hỗ trợ quá trình tiêu hóa, mềm phân, chất thải dễ bài tiết ra ngoài hơn. Bổ sung đủ nước cũng đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển hóa, giúp cơ thể vận chuyển chất dinh dưỡng tốt hơn.

Bác sĩ Hiếu khám cho bệnh nhi. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bổ sung lợi khuẩn

Sữa chua là một trong những thực phẩm chứa nhiều lợi khuẩn phụ huynh có thể bổ sung cho trẻ trong chế độ ăn hàng ngày. Lợi khuẩn giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột, tiêu hóa tốt hơn, tăng cường khả năng tiêu hóa, hấp thu dưỡng chất đồng thời hỗ trợ trẻ đi đại tiện dễ dàng.

Tập cho trẻ thói quen đi vệ sinh khoa học

Phụ huynh nên tập cho trẻ thói quen đi vệ sinh đều đặn, tốt nhất là vào cùng một thời điểm mỗi ngày, sau bữa sáng hoặc bữa ăn nhẹ giúp trẻ hình thành phản xạ đi đại tiện tự nhiên. Nên khuyến khích trẻ đi vệ sinh khi có nhu cầu, tránh nhịn đi đại tiện dẫn đến táo bón. Bố mẹ tạo môi trường thoải mái, yên tĩnh khi trẻ đi vệ sinh cũng góp phần giảm căng thẳng, đại tiện dễ dàng.

Khuyến khích trẻ vận động

Trẻ nên tham gia các hoạt động thể chất phù hợp với lứa tuổi như đi bộ, đạp xe, đá bóng... giúp phát triển thể lực, kích thích nhu động ruột, hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn. Trẻ duy trì vận động thường xuyên còn cải thiện sức khỏe tổng thể, tinh thần, phòng ngừa táo bón.

Bổ sung thuốc hoặc men tiêu hóa theo chỉ định của bác sĩ

Nếu táo bón của trẻ không cải thiện sau khi điều chỉnh chế độ dinh dưỡng, kèm đầy hơi, chướng bụng, đi ngoài kèm máu, đau bụng nhiều khi vận động... phụ huynh nên đưa trẻ đến bệnh viện khám. Tùy tình trạng và nguyên nhân, bác sĩ chỉ định các loại thuốc hoặc men tiêu hóa để cân bằng hệ vi sinh đường ruột, hỗ trợ quá trình tiêu hóa.

Đơn Thương