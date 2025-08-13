6 nguồn thực phẩm giúp não của trẻ nhạy bén

Trứng, cá béo, rau, cung cấp choline, chất béo tốt, vitamin thiết yếu cho chức năng não, sức khỏe tổng thể của trẻ.

Chế độ ăn uống cân bằng, bổ dưỡng cần thiết cho sức khỏe tổng thể của trẻ. Cha mẹ bổ sung những thực phẩm dưới đây vào bữa ăn của bé có thể cung cấp dưỡng chất cần thiết cho trí nhớ, sự nhạy bén của não.

Trứng

Trứng được nhiều bé yêu thích nhờ hương vị thơm ngon, màu sắc bắt mắt. Trứng giàu các chất dinh dưỡng quan trọng cho não, chức năng nhận thức như choline, vitamin B12, protein và selen. Cha mẹ hãy thử cho trẻ ăn bánh mì kẹp salad trứng, trứng ốp la hoặc trứng bác, luộc, hấp vào bữa sáng.

Sữa chua

Chất béo rất cần thiết cho chức năng não. Sữa chua giàu chất béo tốt, protein có thể giúp duy trì các tế bào não khỏe mạnh để truyền tải, tiếp nhận thông tin. Sữa chua cũng chứa polyphenol có tác dụng tăng lưu lượng máu lên não.

Rau lá xanh

Các loại rau lá xanh như rau bina, cải xoăn và rau diếp cung cấp các dưỡng chất bảo vệ não như folate, flavonoid, carotenoid, vitamin E, K1. Chế độ ăn giàu nguồn thực phẩm này góp phần cải thiện khả năng nhận thức ở trẻ nhỏ. Nhiều trẻ thường lười ăn rau xanh vì không có mùi vị hấp dẫn. Cha mẹ nên chế biến thành món ăn nhiều màu sắc, kết hợp với món trẻ thích ăn để thu hút sự chú ý.

Hải sản

Cá, tôm giàu vitamin D, axit béo tốt giúp bảo vệ não khỏi suy giảm nhận thức và mất trí nhớ. Axit béo omega-3 có nhiều trong cá hồi, cá ngừ, cá mòi. Trẻ bổ sung đủ omega-3 để não hoạt động tốt hơn, tăng tập trung.

Các loại hạt

Các loại hạt giàu chất dinh dưỡng có liên quan đến tăng cường khả năng nhận thức gồm vitamin E, kẽm, folate, sắt, protein, chất xơ. Bé ăn thực phẩm lành mạnh này làm giảm cảm giác thèm ăn những thực phẩm nghèo dinh dưỡng. Các loại hạt dễ chế biến, tiện lợi mang theo để ăn vào bữa xế.

Cam

Trẻ ăn hoặc uống nước cam thường xuyên mang lại lợi ích cho sức khỏe tổng thể. Cam giàu vitamin C cần thiết cho chức năng não, tăng tính tập trung, linh hoạt nhận thức, học tập tốt. Trẻ nên ăn cam bằng cách cắt miếng nhỏ, bỏ hạt hoặc xay nhuyễn tùy độ tuổi để tránh nghẹn. Cha mẹ cho bé ăn cam sau bữa ăn 1-2 tiếng, tránh uống buổi tối, không sử dụng khi mới ăn no hoặc quá đói. Phụ huynh không cho trẻ dưới 6 tháng tuổi uống nước cam do hệ tiêu hóa còn yếu.

Lê Nguyễn (Theo Hindustan Times)