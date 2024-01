7 cách giảm đầy hơi sau bữa ăn

Uống trà bạc hà hoặc trà gừng, đi bộ 5-10 phút, tránh đồ uống có ga sau ăn giúp giảm đầy hơi nhanh hơn.

Khi tiêu thụ lượng thức ăn lớn trong một bữa, nhiều carbohydrate bị phân hủy và chất xơ lên men, tạo ra nhiều khí dẫn đến đầy hơi. Dưới đây là 7 cách giúp giảm đầy hơi.

Uống nước

Uống nước thúc đẩy quá trình hydrat hóa (bổ sung nước cho các cơ quan trong cơ thể) làm giảm đầy hơi. Nước giúp cho mọi thứ di chuyển trơn tru trong đường tiêu hóa, đi tiêu đều đặn, nhờ đó giảm táo bón và đầy hơi.

Đầy hơi cũng có thể do ăn nhiều muối. Uống nước có thể giảm tình trạng này do loại bỏ lượng natri (muối) thừa trong cơ thể. Uống nước trước bữa ăn tránh đầy hơi sau ăn do tạo cảm giác no và ăn ít lại.

Uống trà thảo mộc

Dùng trà bạc hà, gừng hoặc thì là có thể phòng ngừa chướng bụng. Những loại trà này có những đặc tính làm thư giãn đường tiêu hóa và giảm đầy hơi. Trà gừng đẩy nhanh quá trình làm rỗng dạ dày. Cây thì là hỗ trợ giảm các vấn đề về dạ dày.

Người bệnh trào ngược dạ dày thực quản hạn chế sử dụng trà bạc hà vì có thể gây tác dụng ngược, khiến trào ngược axit.

Không uống rượu

Uống rượu sau ăn làm cho đầy hơi nặng hơn. Vì rượu làm chậm quá trình tiêu hóa và tăng khả năng giữ nước. Rượu còn khiến đi tiểu nhiều hơn, dễ mất nước. Để hạn chế chướng bụng ở mức tối thiểu, tốt hơn là nên uống nước.

Tránh đồ uống có ga

Uống nước ngọt có ga, soda sau ăn có thể gây ợ hơi, tăng thêm khí trong bụng, đầy hơi nhiều hơn. Tránh thức uống và thức ăn tạo khí như đậu là cách tốt để bớt tình trạng này.

Uống nước ngọt có ga sau ăn có thể làm tăng thêm khí khiến đầy hơi nhiều hơn. Ảnh: Freepik

Tránh kẹo cao su

Nhai kẹo cao su sẽ nuốt nhiều không khí dẫn đến đầy hơi nặng hơn. Không khí dễ đi vào ruột nếu ăn, uống quá nhanh, uống đồ uống có ga hay nhai kẹo.

Tập yoga

Các tư thế yoga nhẹ nhàng như tư thế trẻ em, con mèo - con bò giúp bớt cảm giác khó chịu ở bụng do đầy hơi. Giữ mỗi tư thế trong năm hơi thở sâu (hít vào bằng mũi và thở ra bằng miệng) và tiếp tục lặp lại cho đến khi cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Thực hành yoga kích hoạt hệ thống thần kinh phó giao cảm của cơ thể hoặc chế độ nghỉ ngơi và tiêu hóa, cho phép tiêu hóa thức ăn tốt hơn.

Đi dạo

Đi bộ một đoạn ngắn sau ăn kích thích nhu động và đẩy nhanh quá trình làm rỗng dạ dày. Chỉ cần 5-10 phút đi dạo cũng có thể mang đến tác dụng tốt. Tập thể dục nhẹ sau ăn cũng cho kết quả tương tự. Hoạt động thể lực thường xuyên giữ cho thành ruột già săn chắc, phân ra ngoài dễ dàng, tốt cho đường tiêu hóa.

Mai Cat (Theo Everyday Health)