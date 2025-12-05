7 cách ăn uống cung cấp vitamin C cho người tiểu đường

Vitamin C có nhiều lợi ích cho người tiểu đường như kiểm soát đường huyết, bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do các gốc tự do, giảm nguy cơ biến chứng.

Vitamin C là chất dinh dưỡng thiết yếu mà cơ thể không thể tự sản xuất được. Để đảm bảo đủ lượng vitamin cho cơ thể hoạt động và tăng cường hấp thụ sắt, người tiểu đường có thể thử một số cách dưới đây.

Thêm gia vị bằng vỏ chanh

Trái cây họ cam quýt chứa hàm lượng vitamin C cao, dễ dàng thưởng thức. Vỏ chanh, bưởi và cam có một lượng vitamin C vừa đủ cùng với hương vị đậm đà. Bạn có thể dùng mài chúng để lấy vụn vỏ, cho vào sữa chua, rau củ nướng, bát ngũ cốc hoặc nước sốt để tăng hương vị và chất dinh dưỡng.

Vỏ chanh giàu vitamin C. Ảnh được tạo bởi AI

Ưu tiên ớt chuông

Ớt chuông đỏ có hàm lượng vitamin C tương đương trong cam quýt. Bạn có thể ăn ớt chuông sống hoặc thêm vào các món xào, cơm chiên thập cẩm, salad để tăng màu sắc và vitamin C cho bữa ăn. Thực phẩm này ít axit, có lợi cho người bệnh trào ngược axit hoặc các bệnh lý dạ dày khác.

Uống nước chanh

Người bệnh tiểu đường nên uống một cốc nước chanh ít đường hoặc thêm mật ong vào mỗi buổi sáng (sau bữa ăn) để bổ sung vitamin C lành mạnh cho cơ thể. Nước chanh góp phần tăng lượng nước, ngăn mất nước và hỗ trợ ổn định lượng đường trong máu. Thay vì uống 8 ly nước lọc một ngày, bạn có thể uống 7 ly nước lọc và một ly nước chanh hoặc cam tùy khẩu vị.

Trà tầm xuân

Trà tầm xuân giàu vitamin C, giúp cơ thể sản xuất collagen, hỗ trợ hệ thống miễn dịch. Chúng cũng chứa các hợp chất thực vật tự nhiên như flavonoid có tác dụng giảm viêm cho người tiểu đường.

Tăng cường trái cây tươi trong bữa ăn

Nhiều loại trái cây, bao gồm cả trái mọng, có nhiều vitamin C, giàu chất chống oxy hóa, góp phần kiểm soát đường huyết ổn định. Một đĩa salad trái cây gồm dưa lưới, cam, dâu tây hoặc kiwi, phủ phô mai hoặc nước sốt là món ăn kèm vừa ngon, vừa giàu vitamin C và chất xơ, có lợi cho người có vấn đề về đường huyết.

Trái cây đông lạnh

Trái cây càng ít tiếp xúc với nhiệt độ cao càng bảo tồn tốt hàm lượng vitamin C cần thiết. Trái cây được đông lạnh sau khi được hái tươi giữ được nhiều chất dinh dưỡng hơn. Người tiểu đường nên ưu tiên trái cây mọng nước như dâu tây, việt quất, nho, mâm xôi đông lạnh và sử dụng quanh năm. Có thể ăn trực tiếp hoặc làm sinh tố để bổ sung vitamin C, chất xơ và chất chống oxy hóa tốt cho cơ thể.

Rắc thêm rau mùi tây hoặc rau mùi tươi

Rau mùi tây và rau mùi đều chứa một lượng vitamin C đáng kể. Loại thảo mộc này có mùi thơm dễ chịu, dễ chế biến như salad, món cuốn, gỏi, nấu canh. Bạn cũng có thể rắc chúng lên cơm, trứng, rau củ nướng hoặc súp tùy theo khẩu vị.

Anh Chi (Theo Very Well Health)