6 thực phẩm nên ăn khi bụng khó chịu

Khi cảm thấy buồn nôn, đầy hơi, bạn có thể nhấm nháp những loại thực phẩm ít mùi, dễ tiêu hóa như gừng, bánh mì nướng...

Thỉnh thoảng, bạn cảm thấy dạ dày gặp vấn đề với các triệu chứng như khó tiêu, trào ngược axit, buồn nôn, đầy hơi... Lúc này, bạn có thể thử một số loại thực phẩm tốt cho dạ dày, giúp giảm cảm giác khó chịu, theo gợi ý của Eat This, Not That.

Gừng

Gừng rất hữu ích trong việc cải thiện tình trạng buồn nôn. Hầu hết các nghiên cứu về gừng, chẳng hạn đánh giá từ 109 nghiên cứu của Đại học Quốc gia Seoul và Đại học Quốc gia TP HCM (năm 2020) đăng trên tạp chí Nutrients, cho thấy gừng có thể giảm cảm giác buồn nôn ở những người sau phẫu thuật, mang thai, hóa trị ung thư và đôi khi say tàu xe.

Gừng có thể được chế biến thành nhiều dạng như kẹo ngậm, kẹo nhai, đồ uống có hương vị gừng, trà, thực phẩm chức năng hoặc xay nhỏ và trộn vào các món ăn. Bạn có thể pha trà gừng bằng cách cho một vài lát gừng tươi hoặc băm nhỏ vào nước sôi và ngâm trong 10-15 phút; lọc gừng ra và thưởng thức, có thể thêm chanh, quế, mật ong.

Chuối

Theo Eat This, Not That, chế độ ăn BRAT (viết tắt của bananas - chuối, rice - gạo, applesauce - sốt táo, toast - bánh mì nướng) được công nhận có thể giúp kiểm soát các triệu chứng buồn nôn, đau bụng, tiêu chảy và nôn mửa. Những thực phẩm này dễ tiêu đối với đường tiêu hóa đang gặp rắc rối. Bạn có thể ăn một trái chuối vàng chín tới để giảm buồn nôn.

Ăn một ít chuối chín giúp giảm cảm giác buồn nôn. Ảnh: Freepik

Bánh mì nướng

Trong chế độ ăn BRAT, bánh mì nướng cũng có ích cho khi bụng khó chịu, là một trong những lựa chọn tốt cho người đau bụng. Thực phẩm này cũng giúp người cảm thấy buồn nôn dễ chịu và dung nạp tốt hơn.

Nước dùng

Bạn cũng có thể thử nhấm nháp một bát nước dùng hoặc súp giúp làm dịu dạ dày, dễ tiêu hóa, đồng thời còn cung cấp nước cho cơ thể. Do nôn có thể gây ra tình trạng mất nước, mất điện giải. Bạn nên chọn nước dùng ít muối dù chúng được chế biến từ rau củ quả hay các loại thịt.

Bánh quy cứng

Bánh quy cứng ở dạng que hoặc xoắn với hương vị nhẹ nhàng, dễ tiêu hóa và dễ tìm là gợi ý trong trường hợp này. Bạn có thể ngồi thư giãn và thưởng thức chúng để cảm giác khó chịu ở bụng từ từ giảm dần.

Kem

Thưởng thức một que kem mát lạnh vào ngày hè nóng nực đem lại cho bạn cảm giác sảng khoái. Món ăn này cũng có tác dụng tương tự khi bạn đang buồn nôn. Những que kem được làm hoàn toàn từ trái cây sẽ tốt hơn. Bạn cũng có thể đông lạnh một ly sinh tố trái cây, nước trái cây hoặc nước táo, nước cam để thưởng thức.

Trong trường hợp những cảm giác buồn nôn, nôn ói, chướng bụng, tiêu chảy... vẫn kéo dài khi áp dụng các biện pháp cải thiện tại nhà, bạn nên đến bác sĩ. Các tình trạng này có thể là vấn đề về bệnh lý tiêu hóa tìm ẩn và cần được kiểm tra cẩn trọng.

Kim Uyên

(Theo Eat This, Not That)