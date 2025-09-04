6 thói quen gây hại phổi

Hít phải khói thuốc, nhịn ho, không uống đủ nước, sử dụng sản phẩm chứa hóa chất độc hại có thể âm thầm gây tổn thương phổi.

Tiếp xúc khói thuốc lá

Tiếp xúc lâu dài với khói thuốc lá thụ động liên quan đến suy giảm chức năng phổi, tăng nguy cơ nhiễm trùng đường hô hấp. Các hóa chất độc hại trong khói thuốc làm suy giảm chức năng khiến phổi không thể tự làm sạch chất nhầy độc hại, gây tích tụ, nhiễm trùng. Khói thuốc cũng làm tổn thương niêm mạc phế quản, tăng tiết đờm, thu hẹp đường thở. Tình trạng này dẫn đến viêm phổi, lao phổi, xơ phổi, ung thư phổi.

Lối sống ít vận động

Lối sống ít vận động gây hại cho tim mạch, làm giảm hiệu suất hoạt động của phổi. Mỗi người nên dành thời gian để tập thở mím môi, thở bụng, thể dục nhịp điệu, thực hành yoga, đi bộ... Những bài tập này góp phần tăng cường dung tích phổi, cải thiện khả năng trao đổi khí, làm sạch đường thở.

Sai tư thế

Tư thế khom lưng thường xuyên có thể chèn ép phổi, ảnh hưởng đến chức năng hô hấp, giảm lượng oxy cung cấp cho cơ thể. Ngồi lưng thẳng, vai mở rộng giúp lồng ngực có không gian tối đa để mở rộng khi hít thở sâu. Ngủ nghiêng sang trái, kê gối ở dưới đầu giúp phổi hoạt động tốt, giúp quá trình lưu thông máu diễn ra thuận lợi. Đây cũng là tư thế có lợi cho người ngủ ngáy, mắc hội chứng ngưng thở khi ngủ vì làm thông thoáng đường thở.

Nhịn ho

Ho là phản xạ tự nhiên để bảo vệ phổi, giúp làm sạch đường thở, loại bỏ chất kích thích phổi, ngăn ngừa nhiễm trùng. Trong một số tình huống giao tiếp, nhiều người phải nhịn ho. Tuy nhiên, nếu duy trì thói quen này thường xuyên có thể ngăn phổi đào thải chất nhầy hoặc chất gây kích ứng lạ.

Không uống đủ nước

Uống đủ nước giúp làm loãng lớp màng nhầy, hỗ trợ làm sạch đường hô hấp, giữ cho phổi hoạt động hiệu quả, giảm nguy cơ nhiễm trùng. Khi thiếu nước, chất nhầy trở nên đặc hơn, giảm khả năng loại bỏ các chất gây kích ứng, dễ bị mầm bệnh tấn công. Người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính uống đủ nước giúp cơ thể dễ dàng ho ra chất nhầy trong phổi, giảm nguy cơ biến chứng của bệnh.

Trà xanh chứa nhiều chất chống oxy hóa, có tác dụng chống viêm. Thành phần theanine trong trà góp phần tăng khả năng miễn dịch, chống lại bệnh nhiễm trùng như cảm lạnh, cảm cúm. Đồ uống giàu vitamin C giúp tăng cường hệ miễn dịch, giảm viêm, bớt triệu chứng bệnh phổi.

Sử dụng sản phẩm chứa hóa chất

Các sản phẩm tẩy rửa, chất khử trùng, nước xịt phòng, nến thơm không rõ nguồn gốc, chứa các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC). Tiếp xúc lâu dài với những hóa chất này có thể kích ứng đường hô hấp và dần làm giảm dung tích phổi.

Lê Nguyễn (Theo Hindustan Times)