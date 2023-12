6 món phụ nữ trung niên nên ăn thường xuyên

Cá hồi giàu protein, tăng cảm giác no và ngăn hình thành mỡ bụng. Chất béo omega-3 trong cá hồi còn tốt cho tim và não nhờ giảm nguy cơ tắc nghẽn động mạch, chất béo trung tính trong máu, cao huyết áp - các tình trạng thường gặp ở phụ nữ mãn kinh. Thực phẩm này còn cung cấp vitamin D hỗ trợ phòng ngừa loãng xương.

Sữa chua nguyên chất tốt cho sức khỏe đường ruột nhờ lượng vi khuẩn có lợi dồi dào. Món ăn này cũng giàu protein, giúp đốt cháy nhiều calo hơn và tăng cảm giác no.

Bảo Bảo (Theo Eat This Not That)

Ảnh: Freepik