6 món người phổi yếu nên hạn chế ăn uống

Bánh mì trắng: Ăn quá nhiều carbohydrate tinh chế và đường không tốt cho phổi. Loại carbohydrate này thường có trong bánh mì trắng, khi tiêu thụ được chuyển đổi thành carbon dioxide (CO2) và nước. Chúng gây viêm do tăng sản xuất đờm, khiến phổi làm việc nhiều hơn để chuyển hóa.

Bánh mì trắng: Ăn quá nhiều carbohydrate tinh chế và đường không tốt cho phổi. Loại carbohydrate này thường có trong bánh mì trắng, khi tiêu thụ được chuyển đổi thành carbon dioxide (CO2) và nước. Chúng gây viêm do tăng sản xuất đờm, khiến phổi làm việc nhiều hơn để chuyển hóa.

Nấu ăn tại nhà và hạn chế thực phẩm đóng gói để giảm lượng muối tiêu thụ. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến cáo mỗi người trưởng thành chỉ nên dùng dưới 5 g muối một ngày (tương đương với một thìa cà phê).

Nấu ăn tại nhà và hạn chế thực phẩm đóng gói để giảm lượng muối tiêu thụ. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến cáo mỗi người trưởng thành chỉ nên dùng dưới 5 g muối một ngày (tương đương với một thìa cà phê).

Bảo Bảo (Theo Eat This Not That, WebMD)

Ảnh: Freepik