6 món ăn kích thích mọc tóc

Ớt chuông chứa vitamin A, C cùng chất chống oxy hóa hỗ trợ tóc phát triển. Một quả ớt chuông vàng cung cấp tới 456% nhu cầu vitamin C hàng ngày của phụ nữ và 380% cho nam giới. Vitamin C thúc đẩy sản xuất collagen giúp sợi tóc chắc khỏe hơn. Nó cũng là chất chống oxy hóa mạnh mẽ, có thể bảo vệ tế bào tóc khỏi stress oxy hóa.