Ăn gì giúp tóc chắc khỏe?

Bên cạnh việc chăm sóc bên ngoài, nuôi dưỡng từ bên trong bằng cách ăn những thực phẩm lành mạnh cũng có thể giúp bạn có mái tóc chắc khỏe.

Rụng tóc có thể xảy ra do nhiều nguyên nhân như căng thẳng, bị bệnh tiểu đường hay có thể là di truyền, tuổi tác... Đôi khi rụng tóc cũng có thể do chế độ ăn uống không hợp lý.

Nếu bạn đang bị rụng tóc mà dường như không liên quan đến bất kỳ nguyên nhân nào khác, có thể là do bạn đang thiếu một số chất dinh dưỡng. Tùy thuộc vào chất dinh dưỡng bạn cần bổ sung, một số loại thực phẩm có thể giúp giải quyết vấn đề này.

Cá hồi

Theo các chuyên gia, omega-3 có khả năng chống viêm, có ích trong các trường hợp bị viêm nhiễm gây rụng tóc. Ngoài việc lợi ích tăng cường sức khỏe và ngăn ngừa nhiều bệnh tật, omega-3 còn giúp mọc tóc, giữ cho tóc bóng mượt và đầy đặn.

Một số chuyên gia dinh dưỡng nhận định chứng hói đầu ở nam giới và rụng tóc ở nữ giới thường liên quan đến tình trạng kháng insulin. Cá hồi là một loại thực phẩm giúp cơ thể xử lý insulin hiệu quả hơn.

Cá hồi, cá béo, quả óc chó, hạt chia và hạt lanh... là những nguồn cung cấp omega-3 dồi dào. Ngoài ra, cá hồi và các loại cá béo cũng chứa rất nhiều vitamin D giúp kích thích nang tóc. Theo một nghiên cứu được công bố trên trang Pubmed, thuộc Viện Y tế quốc gia Mỹ, vitamin D cũng giúp kích thích các nang tóc không hoạt động và có thể ngăn ngừa tình trạng tóc mỏng, thậm chí hói đầu.

Cà rốt

Cà rốt là một thực phẩm đặc biệt giàu beta carotene, khi chất này được chuyển đổi thành vitamin A giúp bảo vệ tóc khỏi khô, xỉn màu và kích thích các tuyến trên da đầu tạo ra bã nhờn, cung cấp độ ẩm cho mái tóc. Ngoài cà rốt, các loại trái cây và rau màu cam như khoai lang, bí ngô, dưa đỏ và xoài cũng là nguồn cung cấp beta carotene cho cơ thể.

Mái tóc cần các vitamin và khoáng chất để cơ thể nuôi dưỡng từ sâu bên trong. Ảnh: Freepik

Trứng

Trứng chứa nhiều protein và các chất dinh dưỡng thiết yếu góp phần vào sức khỏe của tóc như choline và vitamin A, D và B12. Bên cạnh đó, hai loại caroten được tìm thấy trong trứng là lutein và zeaxanthin cũng có vai trò trong việc duy trì sức khỏe của tế bào, đặc biệt là mắt, da và tóc.

Trứng còn chứa vitamin B gọi là biotin, có thể giúp tóc mọc và móng tay chắc khỏe. Thêm vào đó, trứng là nguồn cung cấp vitamin D tốt (trung bình 11% đơn vị trên mỗi quả trứng) giúp tóc bạn chắc khỏe và bóng mượt.

Nghiên cứu đăng trên tạp chí về Tế bào gốc Y học Mỹ, vitamin từ ánh nắng mặt trời có thể giúp tạo ra các nang tóc mới hay còn gọi là lỗ chân lông nhỏ nơi các sợi tóc mới có thể mọc. Do đó, dung nạp đủ vitamin D có thể cải thiện độ dày của tóc hoặc giảm lượng tóc rụng khi bạn già đi.

Cải bó xôi

Cải bó xôi (hay còn có tên rau chân vịt, rau bina) chứa nhiều chất dinh dưỡng và khoáng chất có lợi cho tóc cũng như sức khỏe tổng thể. Trong đó, vitamin C cần thiết cho quá trình hấp thu sắt và vitamin A hỗ trợ sự tăng trưởng tóc. Ngoài việc chứa hàm lượng sắt và magiê dồi dào, rau bina còn có thể giúp tóc sản xuất bã nhờn, cung cấp độ ẩm cho mái tóc.

Ngoài cải bó xôi, một số loại rau có màu xanh đậm khác cũng có thể là nguồn dinh dưỡng tốt cho mái tóc, giúp tóc chắc khỏe.

Đậu đen

Đậu đen chứa nhiều protein và lysine, cụ thể chỉ với một nửa cốc loại hạt này chứa tới 523mg axit amin thiết yếu. Lysine là một axit amin thiết yếu có thể đóng một vai trò trong sự hấp thu sắt và kẽm. Và chất này đã được chứng minh là kích thích sự tăng trưởng và phát triển của mái tóc, giúp tóc chắc khỏe.

Trên thực tế, một nghiên cứu năm 2002 được đăng trên tạp chí Da Liễu lâm sàng Mỹ cho thấy, việc bổ sung lysine cùng với sắt đã mang đến những lợi ích đáng kể cho một số phụ nữ bị rụng tóc và tình trạng tóc mỏng mạn tính.

Ớt chuông đỏ

Loại quả này chứa một lượng lớn vitamin C, được biết đến như một chất chống oxy hóa cần thiết cho sự tăng trưởng và phát triển của tóc cùng nhiều lợi ích khác. Đặc biệt, vitamin C giúp cơ thể hấp thu chất sắt dễ dàng hơn, làm cho tóc trở nên cứng cáp hơn.

Cơ thể không thể tự sản xuất vitamin nên việc ăn thực phẩm chứa đầy đủ chất dinh dưỡng là cách tốt để khắc phục tình trạng rụng tóc và giúp tóc chắc khỏe. Cân nhắc các loại thực phẩm kể trên với thực đơn hàng ngày của gia đình để có những lựa chọn cân bằng dinh dưỡng.

Bảo Bảo (Theo Eat This Not That)