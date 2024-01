6 món ăn giàu kẽm phòng bệnh khi trời lạnh

Hàu hay các loại hải sản có vỏ khác như cua, tôm hùm đều giàu kẽm. Theo Mayo Clinic, khẩu phần 6 con hàu cung cấp 33 mg kẽm, cao hơn nhiều so với mức khuyến nghị hàng ngày là 11 mg cho nam và 8 mg cho nữ.

Thịt bò cung cấp 3,7 mg kẽm, 27,7 g protein trong 100 g, tạo cảm giác no, tăng cường cơ bắp. Thịt bò cũng giàu sắt heme (loại sắt có trong sản phẩm động vật), phù hợp cho người dễ bị thiếu máu.

Bảo Bảo (Theo Eat This Not That)

Ảnh: Freepik