6 lý do gây hôi miệng dai dẳng

Hôi miệng dai dẳng có thể do vi khuẩn tích tụ trên lưỡi, lười uống nước, dụng cụ nha khoa hoặc chế độ ăn uống.

Vi khuẩn tích tụ ở lưỡi

Một trong những nguyên nhân phổ biến nhất của hôi miệng dai dẳng là tích tụ vi khuẩn trên lưỡi. Các mảnh vụn thức ăn, tế bào chết, nước bọt có thể tạo thành một lớp gọi là mảng bám trên lưỡi, tạo môi trường cho vi khuẩn sản sinh ra hợp chất lưu huỳnh. Thường xuyên làm sạch lưỡi bằng dụng cụ cạo lưỡi hoặc bàn chải đánh răng làm giảm đáng kể chứng hôi miệng, cải thiện vệ sinh răng miệng.

Dụng cụ nha khoa

Răng giả, niềng răng hoặc các thiết bị nha khoa khác có thể giữ lại thức ăn thừa, vi khuẩn. Vệ sinh không đúng cách dẫn đến hôi miệng dai dẳng. Bạn nên vệ sinh những thiết bị này hàng ngày, tháo chúng ra vào ban đêm để ngăn tích tụ vi khuẩn khiến hơi thở thơm mát. Sử dụng dung dịch vệ sinh chuyên dụng, khám răng định kỳ giúp bảo vệ sức khỏe răng miệng.

Thiếu nước

Không uống đủ nước cũng khiến hơi thở có mùi. Do khi cơ thể thiếu nước, lượng nước bọt tiết ra sẽ giảm, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển mạnh trong miệng. Nước bọt đóng vai trò quan trọng trong việc làm sạch miệng tự nhiên, rửa trôi mảnh vụn thức ăn, vi khuẩn có mùi khó chịu. Người trưởng thành nên cố gắng uống đủ 8 cốc nước (mỗi cốc 240 ml) mỗi ngày.

Uống cà phê

Uống cà phê mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng đồ uống này góp phần gây hôi miệng. Cà phê có hàm lượng lưu huỳnh cao, đây cũng là nguyên nhân gây ra mùi hôi.

Sử dụng đồ uống có ga

Đồ uống có ga trong chế độ ăn uống có thể dẫn đến mùi hơi thở. Axit trong nước ngọt (chất tạo bọt) đóng vai trò chính gây ra hôi miệng. Chúng làm khô miệng và tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh sôi.

Lựa chọn chế độ ăn

Chế độ ăn uống cũng có ảnh hưởng đến mùi hơi thở. Một số loại thực phẩm, ngoài tỏi, hành tây góp phần gây hôi miệng. Ví dụ chế độ ăn giàu protein, đặc biệt đối với người đang giảm cân có thể khiến cơ thể phân giải chất béo. Quá trình này tạo ra ketone - chất này phát ra mùi khó chịu đặc trưng. Bên cạnh gây ra những vấn đề về răng miệng, thực phẩm và đồ uống có đường cũng nuôi dưỡng vi khuẩn trong miệng dẫn đến sản sinh axit, tạo mùi khó chịu.

Hút thuốc lá gây hại cho sức khỏe, làm khô miệng, giảm tiết nước bọt, để lại mùi khó chịu dai dẳng. Hơi thở hôi cũng có thể là dấu hiệu của bệnh thận, suy gan, tiểu đường, ngưng thở khi ngủ hoặc trào ngược dạ dày...

Lê Nguyễn (Theo Times of India)