Cách khử mùi hôi miệng sau khi uống cà phê

Nhai kẹo cao su không đường, đánh răng, cạo lưỡi, không thêm đường, kem vào cà phê góp phần làm giảm tình trạng hôi miệng sau khi uống.

Cà phê chứa các hợp chất có tính axit dễ bám vào răng, lưỡi và nướu. Chúng có thể tạo môi trường thuận lợi cho vi khuẩn trong khoang miệng phát triển, từ đó sinh ra các hợp chất lưu huỳnh dễ bay hơi - nguyên nhân gây mùi đặc trưng sau khi uống cà phê. Loại đồ uống này còn có xu hướng làm khô miệng, giảm tiết nước bọt (cơ chế làm sạch tự nhiên của khoang miệng) khiến hơi thở có mùi khó chịu. Dưới đây là những thói quen giúp giảm mùi hôi miệng sau khi uống cà phê.

Uống nước lọc sau khi uống cà phê

Uống đủ nước giúp làm sạch các hợp chất cà phê còn sót lại và vi khuẩn trong miệng. Uống nước từng ngụm nhỏ suốt cả ngày cũng chống lại chứng khô miệng. Ngoài nước lọc, trà xanh, nước chanh, nước ép dứa, nước ép cam giúp khử khuẩn, tăng tiết nước bọt, trung hòa hợp chất gây mùi.

Đánh răng và dùng chỉ nha khoa thường xuyên

Đánh răng, vệ sinh lưỡi, dùng chỉ nha khoa hàng ngày có thể loại bỏ mảnh vụn thức ăn, vi khuẩn gây mùi hôi. Mỗi người nên sử dụng kem đánh răng có fluoride và nước súc miệng kháng khuẩn để hơi thở thơm mát. Khám răng định kỳ cũng giảm chứng hôi miệng dai dẳng.

Nhai kẹo cao su không đường

Nhai kẹo cao su kích thích sản sinh nước bọt, làm sạch miệng tự nhiên và khử mùi hôi. Bạn nên chọn loại kẹo không đường để tránh tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển.

Sử dụng sản phẩm làm thơm miệng tự nhiên

Rau mùi tây, bạc hà, hạt thì là có thể tạm thời khử mùi hôi miệng do cà phê và làm thơm miệng. Những lựa chọn tự nhiên này là gợi ý để thay thế các loại kẹo bạc hà chứa nhiều đường. Ăn trái cây, rau củ giòn như táo, cà rốt cũng có tác dụng làm sạch răng, kích thích tiết nước bọt.

Hạn chế chất phụ gia

Kem, đường, siro tạo hương vị là nguồn thức ăn cho vi khuẩn. Giảm hoặc loại bỏ các chất phụ gia này góp phần ngăn ngừa sự phát triển quá mức của vi khuẩn và chứng hôi miệng do cà phê. Cà phê rang nhạt có độ axit thấp hơn, làm giảm mùi hôi miệng sau khi uống.

Thỉnh thoảng có mùi cà phê trong hơi thở là bình thường nhưng nếu tình trạng này kéo dài ngay cả sau khi vệ sinh răng miệng đúng cách có thể là dấu hiệu của các vấn đề tiềm ẩn như viêm nướu, khô miệng hoặc vấn đề về tiêu hóa. Đây cũng là dấu hiệu của sự phát triển quá mức của vi khuẩn, nhiễm trùng xoang.

Lê Nguyễn (Theo Healthline, Times of India)