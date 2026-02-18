6 lưu ý khi du xuân cho người bệnh khớp

Khởi động kỹ, mang dụng cụ bảo hộ, dinh dưỡng hợp lý để phòng ngừa đau nhức xương khớp khi du xuân.

Đi lại nhiều, ngồi tàu xe lâu trong những ngày Tết làm tăng áp lực lên các khớp, có thể dẫn đến đau nhức, nhất là ở các chi dưới như khớp gối, háng, cổ chân. ThS.BS.CKI Trương Trí Khoa, chuyên khoa Nội cơ xương khớp, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, gợi ý một số phương pháp phòng ngừa giúp người bệnh khớp tận hưởng trọn vẹn chuyến du xuân.

Khởi động trước khi bắt đầu chuyến đi để làm tăng nhiệt độ cơ thể, tăng lưu thông máu và chất hoạt dịch đến bôi trơn các khớp, cải thiện độ linh hoạt và giảm ma sát. Từ đó, người bệnh có thể giảm đau, giảm cứng khớp, giảm áp lực tác động lên các khớp và ngăn ngừa chấn thương, nhất là mắc bệnh viêm khớp.

Mang dụng cụ bảo hộ như băng gối hoặc băng cổ chân để làm ổn định khớp, ngăn ngừa nguy cơ gặp phải các chấn thương như bong gân, trật khớp... khi di chuyển nhiều. Một số loại băng còn có khả năng giữ ấm, hỗ trợ tăng tuần hoàn máu, làm giãn cơ, giảm cứng khớp, giảm đau và co thắt, thích hợp dùng khi trời lạnh hoặc cho những người mắc các vấn đề về khớp.

Tránh di chuyển liên tục một quãng đường quá dài. Nếu phải đi bộ, hãy sắp xếp thời gian dừng nghỉ hợp lý. Nếu di chuyển bằng các phương tiện giao thông, cần đứng lên đi lại sau mỗi 30-60 phút hoặc vận động tại chỗ bằng các động tác xoay vai, co duỗi gối, gấp duỗi cổ chân, co gập các ngón chân... để thúc đẩy tuần hoàn máu, kích thích các cơ hoạt động tốt hơn, hạn chế đau cứng khớp.

Chọn địa điểm tham quan là những nơi thuận tiện di chuyển như đồng bằng, biển, làng hoa, tránh nơi có khí hậu quá lạnh. Nguyên nhân là do sự thay đổi nhiệt độ đột ngột có thể kích hoạt cơn đau nếu người bệnh mắc gout, viêm khớp trước đó. Nếu đến nơi giá rét, cần phải mặc áo ấm, quần áo giữ nhiệt, mang vớ và găng tay. Tránh du xuân ở địa hình đồi núi, hiểm trở vì có thể gây khó khăn cho việc đi lại, tăng áp lực lên các khớp.

Bác sĩ Khoa đánh giá tình trạng chức năng khớp gối người bệnh khi tái khám. Ảnh: Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7

Dinh dưỡng hợp lý giúp hạn chế bùng phát các cơn đau khớp do bệnh gout. Người bệnh nên duy trì chế độ ăn cân bằng, tăng cường rau xanh và trái cây tươi, giảm ăn thịt đỏ, hải sản có vỏ, các thực phẩm chiên rán, chế biến sẵn. Cố gắng uống đủ nước, tránh rượu bia, thức uống có cồn hoặc thức uống đóng sẵn chứa nhiều đường.

Chuẩn bị đủ thuốc. Trước khi bước vào kỳ nghỉ Tết, người bệnh nên tái khám để được kiểm tra lại tình trạng sức khỏe, kê đơn và điều chỉnh thuốc nếu cần thiết. Đồng thời, chia sẻ về kế hoạch du lịch để bác sĩ đưa ra những lời khuyên phù hợp.

Nếu thực hiện các biện pháp phòng ngừa nhưng vẫn đau nhức xương khớp khi du xuân, người bệnh nên uống thuốc theo hướng dẫn của bác sĩ và áp dụng các biện pháp chăm sóc như nghỉ ngơi, kê cao vùng bị đau, chườm ấm lên vùng khớp đau hoặc tắm nước ấm... Trường hợp cơn đau không giảm, có xu hướng trở nên nghiêm trọng hơn, nên đến bệnh viện để bác sĩ kiểm tra và thực hiện các biện pháp lâm sàng cần thiết.

Phi Hồng