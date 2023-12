6 loại sinh tố bổ dưỡng giúp trẻ tăng cân

Sinh tố chuối, hạnh nhân: Chuối rất giàu kali và vitamin C. Hạt hạnh nhân chứa nhiều chất xơ, vitamin E, magiê, mangan và chất chống oxy hóa. Sự kết hợp của các thành phần bổ dưỡng trong công thức này có thể tăng cường sức khỏe cho trẻ.

Sinh tố chuối, hạnh nhân: Chuối rất giàu kali và vitamin C. Hạt hạnh nhân chứa nhiều chất xơ, vitamin E, magiê, mangan và chất chống oxy hóa. Sự kết hợp của các thành phần bổ dưỡng trong công thức này có thể tăng cường sức khỏe cho trẻ.

Sinh tố dâu tây và sữa: Dâu tây rất giàu vitamin C, thúc đẩy miễn dịch của bé. Sữa nhiều canxi, chất béo khi kết hợp cùng dâu tây tạo nên ly sinh tố vừa bổ dưỡng vừa ngon miệng.

Sinh tố dâu tây và sữa: Dâu tây rất giàu vitamin C, thúc đẩy miễn dịch của bé. Sữa nhiều canxi, chất béo khi kết hợp cùng dâu tây tạo nên ly sinh tố vừa bổ dưỡng vừa ngon miệng.

Sinh tố bơ chuối: Bơ có vị béo, chứa chất béo tốt, vitamin K và C. Trong khi đó chuối có nhiều đường tự nhiên và là nguồn năng lượng lành mạnh. Sinh tố bơ chuối còn cung cấp calo, hỗ trợ trẻ trong giai đoạn phát triển.

Sinh tố bơ chuối: Bơ có vị béo, chứa chất béo tốt, vitamin K và C. Trong khi đó chuối có nhiều đường tự nhiên và là nguồn năng lượng lành mạnh. Sinh tố bơ chuối còn cung cấp calo, hỗ trợ trẻ trong giai đoạn phát triển.

Sinh tố ca cao, bơ đậu phộng: Nguyên liệu gồm bột cacao, bơ đậu phộng và mật ong để tăng thêm vị ngọt tự nhiên. Bơ đậu phộng tự nhiên giàu protein nên món sinh tố này phù hợp dùng trong bữa sáng hoặc bữa ăn nhẹ, giúp trẻ no lâu.

Sinh tố ca cao, bơ đậu phộng: Nguyên liệu gồm bột cacao, bơ đậu phộng và mật ong để tăng thêm vị ngọt tự nhiên. Bơ đậu phộng tự nhiên giàu protein nên món sinh tố này phù hợp dùng trong bữa sáng hoặc bữa ăn nhẹ, giúp trẻ no lâu.

Bảo Bảo (Theo Eat This Not That, Momjunction)

Ảnh: Freepik