6 cách giữ không khí trong nhà trong lành

Trồng cây xanh, vệ sinh điều hòa thường xuyên, hút bụi, sử dụng máy lọc không khí giúp giữ cho môi trường sống ít bụi.

Ô nhiễm không khí trong nhà gây đau đầu, dị ứng, ảnh hưởng đến sức khỏe phổi, làm trầm trọng thêm các bệnh hô hấp như hen suyễn hoặc suy giảm chức năng miễn dịch, tăng nguy cơ nhiễm trùng. Dưới đây là những mẹo gia đình có thể áp dụng để không gian sống trong lành hơn.

Làm sạch khói thuốc lá

Thuốc lá gây hại cho sức khỏe, khói thuốc lá chứa hơn 7.000 hóa chất, trong đó nhiều chất có thể gây ung thư, làm suy giảm hệ miễn dịch. Nếu như gia đình có người hút thuốc, các hóa chất thường bám vào vật dụng trong nhà, quần áo. Gia đình nên loại bỏ chất độc hại bằng cách giặt sạch, phơi dưới ánh nắng mặt trời có tia UV để khử mùi, vi khuẩn. Hãy mở hết cửa sổ, sử dụng quạt để loại bỏ mùi thuốc lá, giúp không khí trong phòng thoáng đãng.

Trồng cây xanh trong nhà

Trồng cây trong nhà giúp thanh lọc không khí tự nhiên, tăng thêm tính thẩm mỹ cho không gian sống. Cây lan chi, lưỡi hổ, lô hội, dương xỉ hỗ trợ loại bỏ độc tố như benzen và formaldehyde. Để cây phát triển tốt, gia đình nên để ở vị trí phù hợp. Một số loại cây ưa sáng thì nên đặt ở nơi có ánh sáng mặt trời trực tiếp, còn loại cây ưa bóng râm thì nên đặt ở những nơi khuất sáng.

Sử dụng máy lọc không khí

Sử dụng máy lọc không khí tại nhà để duy trì chất lượng không khí tốt. Máy giúp làm sạch các chất gây ô nhiễm trong nhà như bụi, chất gây dị ứng, giảm nguy cơ mắc các vấn đề về hô hấp.

Thường xuyên hút bụi để làm sạch không gian sống. Ảnh được tạo bởi AI

Hút bụi thường xuyên

Hút bụi thường xuyên có thể loại bỏ bụi, chất gây dị ứng, lông thú cưng khỏi thảm, các bề mặt trong nhà, từ đó cải thiện chất lượng không khí trong nhà.

Bảo trì điều hòa, máy sưởi

Gia đình nên bảo trì thường xuyên các đồ gia dụng như thay bộ lọc cũ trên máy điều hòa và hệ thống sưởi ấm. Các thiết bị này thường chứa lượng lớn bụi, bào tử nấm mốc, ảnh hưởng đến chất lượng không khí trong nhà nếu không được làm sạch. Khi thiết bị không được vệ sinh thường xuyên, bụi bẩn bám dày đặc vào các bộ phận của máy, giảm chức năng và hiệu suất làm lạnh.

Tránh sử dụng thảm

Thảm có thể giữ lại chất gây ô nhiễm như mạt bụi, lông thú cưng, nấm mốc và nhiều loại bụi bẩn khác, trở thành ổ bệnh gây dị ứng, các bệnh về đường hô hấp và tiêu hóa. Nếu vẫn muốn sử dụng thảm thì gia đình hãy làm sạch chúng thường xuyên bằng phương pháp giặt khô, hơi nước.

Lê Nguyễn (Theo Hindustan Times)