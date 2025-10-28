Những thực phẩm không tốt cho phổi

Cắt giảm thịt chế biến sẵn, đồ ăn mặn, đồ uống có đường và thực phẩm chiên rán giúp bảo vệ sức khỏe phổi.

Thịt chế biến sẵn

Xúc xích, thịt xông khói, thịt nguội thường chứa hàm lượng nitrat cao, có thể làm trầm trọng thêm các triệu chứng ở người hen suyễn hoặc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD). Thịt gà, thịt lợn, thịt bò không có chất phụ gia là những lựa chọn thay thế an toàn, hỗ trợ chức năng phổi. Mỗi người nên tránh tiếp xúc với hóa chất độc hại.

Thức ăn mặn

Lượng natri cao có liên quan đến giữ nước, gây đầy hơi, viêm khiến thở khó khăn. Chế độ ăn nhiều muối cũng làm yếu xương do mất canxi, tăng nguy cơ mắc các vấn đề về dạ dày.

Thực phẩm tươi, chế biến tối thiểu, không tăng thêm muối là lựa chọn tốt cho phổi. Mỗi người nên ưu tiên rau, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, không gây quá tải cho hệ hô hấp. Giảm natri cũng hỗ trợ huyết áp khỏe mạnh, giảm căng thẳng hệ tim mạch, ngăn giữ nước, góp phần làm thông thoáng đường thở.

Nước ngọt

Ăn nhiều đường bổ sung có liên quan đến béo phì, tiểu đường, viêm nhiễm - tất cả đều ảnh hưởng gián tiếp đến phổi. Đường tự nhiên trong trái cây, kết hợp chất xơ là lựa chọn thay thế lành mạnh hơn. Kết hợp carbohydrate với protein, chất béo lành mạnh góp phần ngăn ngừa lượng trong máu tăng đột biến, thúc đẩy năng lượng bền vững suốt cả ngày.

Thực phẩm chiên

Những món ăn này thường chứa nhiều dầu mỡ, gây khó chịu đường tiêu hóa. Ăn nhiều thực phẩm chiên có liên quan đến cholesterol cao, huyết áp cao, tình trạng viêm, đều làm trầm trọng thêm triệu chứng bệnh phổi. Giảm thực phẩm chiên, uống đủ nước, thưởng thức bữa ăn nhẹ có tác dụng cải thiện sức khỏe hô hấp tổng thể.

Thực phẩm có sulfite

Sulfite là chất phụ gia được sử dụng để bảo quản thực phẩm như trái cây sấy khô, đồ muối chua. Hầu hết người khỏe mạnh dung nạp chúng không có biểu hiện, song người bệnh hen suyễn dễ gặp phản ứng phụ. Sulfite có thể gây khó thở, làm trầm trọng thêm triệu chứng bệnh. Mỗi người nên đọc kỹ nhãn mác khi mua thực phẩm. Sử dụng thực phẩm tươi, hạn chế loại chế biến sẵn góp phần bảo vệ sức khỏe.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)