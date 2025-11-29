6 cách đơn giản giảm đau đầu

Uống nước, vặn mình, chườm lạnh hoặc chườm ấm lên đầu và gáy có thể thư giãn các mạch máu, tăng cường oxy lên não, ngăn đau đầu.

Một số nguyên nhân gây đau đầu ít gặp như ăn quá nhiều muối hoặc đường, say nắng. Trong những trường hợp này, điều chỉnh lối sống, uống nước hoặc chườm lạnh có thể hỗ trợ giảm đau.

Chườm nóng, tắm hơi

Túi chườm nóng và tắm hơi có tác dụng làm dịu các cơ bị căng cứng và tăng lưu lượng máu lên não. Thường xuyên ngâm chân vào bồn nước nóng, pha thêm ít gừng cũng giúp ích. Nếu bạn có bất kỳ vết cắt, vết loét hoặc bất kỳ vấn đề nào về cảm giác nóng (hoặc lạnh) thì không nên sử dụng cách này.

Chườm lạnh lên đầu

Chườm lạnh hoặc chườm đá quanh vùng đầu có thể giảm đau. Đá lạnh làm tê vùng bị đau và giảm viêm. Tuy nhiên, không nên cho đá trực tiếp vào đầu vì dễ gây bỏng lạnh. Nên cho khăn lạnh hoặc dùng đá cho vào nhiều lớp khăn, di chuyển quanh vùng trán, gáy, vùng đầu bị đau trong 5-10 phút. Không chườm quá lâu một chỗ để hạn chế tổn thương.

Chườm lạnh có thể giảm đau đầu tạm thời. Ảnh được tạo bởi AI

Uống nước

Nếu bạn đau đầu do mất nước, say nắng thì uống nước hoặc chất điện giải có thể bổ sung chất lỏng giúp cơ thể hoạt động bình thường. Nên uống nước lọc, nước ép trái cây, ưu tiên uống canh trong bữa cơm hoặc trà thảo mộc. Không nên uống rượu bia, đồ uống chứa caffein khi đau đầu vì dễ làm tình trạng mất nước, đau đầu nặng hơn.

Tháo dây buộc tóc

Đau đầu có thể xảy ra do buộc tóc quá chặt, dây buộc tóc kéo căng phần tóc kích thích cơn đau. Trong trường hợp này, hãy tháo dây buộc tóc hoặc chọn các kiểu tóc khác đơn giản hơn như tết tóc, cột nhẹ. Dùng tay vuốt tóc ra sau hoặc sử dụng các động tác kéo giãn, xoa bóp thông thường cũng giảm cơn đau nửa đầu, giảm căng thẳng.

Nhún lông mày

Nhún lông mày vào trong 3-5 giây rồi giãn ra ngoài, làm liên tục trong 5-10 phút, song song đó dùng ngón tay xoay hai bên thái dương. Cách làm này làm gián đoạn dây thần kinh sinh ba (dây thần kinh lớn nhất trong hộp sọ). Nó hoạt động như đường dẫn giữa mặt, não và các đầu dây thần kinh nằm ở vùng lông mày, góp phần giảm đau đầu do căng thẳng.

Vặn mình

Yoga hỗ trợ giảm đau nhờ kết hợp vận động và hít thở đều. Một số động tác vặn mình trong yoga hoặc ngồi với cổ vươn cao, cuộn tròn người làm giãn cơ, thoải mái, thư giãn, từ đó bớt đau đầu.

Một số mẹo khác mà người đau đầu có thể thử như uống một cốc trà gừng để bổ sung chất giảm viêm, kiểm soát cơn buồn nôn. Các loại tinh dầu như bạc hà, hương thảo, oải hương và húng quế có thể có tác dụng làm dịu khi bôi ngoài da hoặc hít vào. Nghỉ ngơi, ngủ đủ giấc giúp não bộ nghỉ ngơi.

Anh Chi (Theo WebMD)