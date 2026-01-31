6 biện pháp đơn giản phòng viêm phổi

Giữ ấm cơ thể, tránh khói thuốc lá, ăn uống đủ chất, tiêm vaccine giúp tăng cường miễn dịch, phòng viêm phổi trong mùa đông.

Không khí khô có thể gây kích ứng đường thở và phổi, khiến cơ thể dễ bị nhiễm trùng. Thời tiết lạnh tạo điều kiện cho vi khuẩn, virus phát triển mạnh, làm tăng nguy cơ mắc viêm phổi. Dưới đây là những biện pháp đơn giản giúp phòng bệnh.

Uống đủ nước

Uống đủ nước giúp làm loãng chất nhầy trong đường hô hấp, từ đó hỗ trợ thông thoáng đường thở. Người lớn nên uống khoảng 6-8 ly nước mỗi ngày, có thể bổ sung đồ uống ấm như trà hoặc nước dùng để giữ ẩm cho đường hô hấp.

Rửa tay thường xuyên

Rửa tay thường xuyên là một trong những biện pháp hiệu quả nhất để phòng ngừa sự lây lan của các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp, bao gồm viêm phổi. Mọi người nên duy trì thói quen rửa tay bằng xà phòng và nước trong ít nhất 20 giây, đặc biệt trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh.

Khi ở gần người đang bị ốm, cần giữ khoảng cách tối thiểu khoảng 2 m để giảm nguy cơ lây nhiễm các bệnh đường hô hấp. Tránh tiếp xúc gần với người bệnh như bắt tay hoặc ôm. Mỗi người nên đeo khẩu trang khi đến nơi đông người để phòng ngừa các bệnh hô hấp.

Ăn uống lành mạnh

Chế độ ăn uống lành mạnh hỗ trợ hệ miễn dịch, giảm nguy cơ nhiễm trùng đường hô hấp. Ăn đa dạng trái cây, rau củ, ngũ cốc nguyên hạt và các nguồn protein nạc giúp cơ thể duy trì sức khỏe tổng thể. Ngoài ra, nên tập thể dục thường xuyên và ngủ đủ 7-9 tiếng mỗi đêm để nâng cao sức đề kháng.

Tránh khói thuốc lá

Hút thuốc lá, tiếp xúc với khói thuốc thụ động hoặc ô nhiễm không khí đều gây tổn hại cho phổi, làm tăng nguy cơ nhiễm trùng đường hô hấp. Người hút thuốc nên từ bỏ thói quen này, hạn chế ra ngoài hoặc có biện pháp bảo vệ đường thở khi chất lượng không khí ở mức kém.

Tiêm chủng

Tiêm phòng là một trong những biện pháp hiệu quả hàng đầu giúp phòng ngừa viêm phổi. Ngoài ra, cần nhận biết sớm các triệu chứng viêm phổi như ho dai dẳng, sốt, thở nhanh, khó thở, đầu ngón tay tím tái. Khi xuất hiện các dấu hiệu này, người bệnh nên đi khám sớm để tránh biến chứng. Viêm phổi do vi khuẩn thường được điều trị bằng kháng sinh và điều trị kịp thời có thể giảm nguy cơ biến chứng nặng.

Giữ ấm

Thời tiết lạnh có thể làm suy yếu hệ miễn dịch, khiến cơ thể dễ mắc các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp. Giữ ấm bằng cách mặc đủ lớp quần áo, che đầu và tai, giữ chân luôn khô ráo giúp giảm nguy cơ mắc bệnh.

Độ ẩm thấp làm khô niêm mạc đường hô hấp, tạo điều kiện cho vi khuẩn, virus xâm nhập. Gia đình có thể cân nhắc sử dụng máy tạo độ ẩm trong nhà để duy trì độ ẩm phù hợp, góp phần phòng ngừa viêm phổi.

Lê Nguyễn (Theo Hindustan Times)