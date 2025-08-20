6 bệnh lý gây đau cổ vai gáy kéo dài

Thoát vị đĩa đệm, thoái hóa đốt sống, đông cứng khớp vai, căng cơ, chấn thương có thể là nguyên nhân gây đau cổ vai gáy kéo dài.

ThS.BS.CKI Vũ Đức Thắng, khoa Phẫu thuật Cột sống, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết đau cổ vai gáy thường giảm nếu được chăm sóc tại nhà đúng cách. Trường hợp cơn đau kéo dài hơn một tuần hoặc đau dữ dội, ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày..., người bệnh cần đi khám vì có thể là dấu hiệu cảnh báo các bệnh nguy hiểm.

Thoát vị đĩa đệm đốt sống cổ: Khi vòng xơ đĩa đệm cổ bị rách, lớp nhân nhầy bên trong có thể rò rỉ ra ngoài, dẫn đến viêm rễ thần kinh. Nếu đĩa đệm ở cột sống cổ dưới thoát vị, cơn đau tại vùng xương bả vai có thể xảy ra kèm đau cổ, nóng rát hoặc tê ngứa vùng cổ vai gáy.

Thoái hóa đốt sống cổ: Khi cột sống bị thoái hóa theo độ tuổi, một hoặc nhiều lỗ liên hợp đốt sống (nơi các dây thần kinh cột sống thoát ra khỏi ống sống) có thể bị thu nhỏ. Hậu quả là các dây thần kinh cột sống cũng có nguy cơ thu hẹp lại hoặc viêm, gây đau từ đầu cổ lan xuống vai.

Bác sĩ Thắng giải thích tình trạng chức năng cột sống cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Hẹp ống sống cổ: Đây là tình trạng không gian bên trong ống sống cổ bị thu hẹp, gây áp lực lên các rễ thần kinh, tủy sống đi qua cột sống. Biểu hiện có thể bao gồm đau nhức cổ; ngứa ran hoặc tê ở cánh tay, bàn tay, chân, bàn chân; tứ chi yếu, cảm thấy vụng về; gặp khó khăn khi giữ thăng bằng; mất chức năng ở tay...

Đông cứng khớp vai: Bao khớp vai (bao quanh khớp vai và gân) dày lên, thắt chặt lại khiến chuyển động vai của người bệnh bị hạn chế. Lúc này, các cơ cổ được sử dụng để bù đắp cho tình trạng mất khả năng vận động và chức năng của vai, gây đau cứng cổ.

Viêm dây thần kinh cánh tay: Bệnh này thường xuất phát từ vùng cổ dưới, đi qua vai và lưng trên. Người bệnh có thể cảm thấy đau nhói như điện giật, kèm theo tê, ngứa ran, yếu vai, bàn tay, cánh tay...

Căng cơ hoặc chấn thương: Khi các cơ liên kết trên vùng cổ vai gáy bị kéo căng có thể dẫn đến cảm giác đau cứng. Cơn đau có thể xuất hiện ở cổ và lan đến vai gáy hoặc ngược lại. Đau cổ vai gáy có thể là hậu quả của chấn thương mô mềm liên quan đến cơ, dây chằng, gân...

Bác sĩ Thắng cho hay nếu đau cổ vai gáy kéo dài, tiến triển nghiêm trọng, không được chẩn đoán và điều trị đúng cách có thể dẫn đến biến chứng nặng, thậm chí gây tàn tật vĩnh viễn. Người bệnh nên đến khám ở các cơ sở y tế chuyên khoa. Bác sĩ có thể chỉ định chụp MRI 3 Tesla, chụp CT 1975 lát cắt, CT 100.000 lát cắt, đo điện cơ... để đánh giá tình trạng bệnh.

Máy sóng xung kích hội tụ tác động sâu, chính xác vào mô bị tổn thương, giúp người bệnh giảm đau cổ vai gáy. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Tùy mức độ đau cổ vai gáy và nguyên nhân gây ra tình trạng này, bác sĩ chỉ định các phương pháp điều trị khác nhau gồm dùng thuốc theo đường uống hoặc tiêm để giảm đau, kháng viêm, vật lý trị liệu với bài tập kéo giãn, tăng cường sức mạnh để cải thiện tính linh hoạt và tư thế cho người bệnh, hỗ trợ giảm đau. Khi những phương pháp điều trị bảo tồn không hiệu quả, phẫu thuật có thể được cân nhắc.

Phi Hồng