5 thói quen giúp não trẻ phát triển

Chơi trò chơi, đọc sách, ngủ đủ giấc, giao tiếp xã hội giúp trẻ phát triển não bộ, nâng cao thành tích học tập.

Ưu tiên chế độ ăn uống tốt cho não

Dinh dưỡng có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của não. Để giúp trẻ ghi nhớ, tập trung, kiểm soát cảm xúc, cha mẹ nên xây dựng chế độ ăn uống cân bằng cho bé. Thực đơn đa dạng, cung cấp đủ các chất dinh dưỡng như axit béo omega-3, chất chống oxy hóa, sắt, canxi, vitamin. Trẻ nên ăn nhiều quả mọng, rau xanh, trứng, hải sản, đậu và các loại hạt; tránh đồ ăn vặt chế biến sẵn, đồ uống có đường, caffeine...

Chế độ ăn có nhiều đường bổ sung không tốt cho não của trẻ. Đường có thể gây nghiện, làm giảm nồng độ các chất dẫn truyền thần kinh cần thiết, dẫn đến khó tập trung, thay đổi tâm trạng.

Khuyến khích hoạt động thể chất

Tập thể dục giúp máu lưu thông lên não nhanh, cải thiện tâm trạng và khả năng nhận thức. Các hoạt động như bơi lội, đạp xe, chạy bộ hoặc khiêu vũ có thể giúp trẻ ghi nhớ tốt, tăng tính tập trung. Trẻ nên vận động khoảng 60 phút mỗi ngày.

Tham gia các trò chơi

Trẻ dành quá nhiều xem thiết bị điện tử có thể làm chậm sự phát triển của não, gây khó ngủ, ảnh hưởng đến khả năng giao tiếp. Thói quen sử dụng các thiết bị điện tử cũng làm suy giảm thị lực, chậm phát triển vận động, ngôn ngữ, giảm khả năng tập trung cũng như ghi nhớ.

Phụ huynh hãy cho trẻ chơi đồ chơi, đọc sách, giải đố, hoạt động ngoài trời để rèn luyện khả năng tư duy, khả năng sáng tạo, học hỏi. Đọc sách hỗ trợ trẻ mở rộng vốn từ vựng, phát triển kỹ năng ngôn ngữ, trí tưởng tượng, tăng sự tập trung. Sách cũng mang đến nhiều bài học cuộc sống, tăng tính kết nối giữa cha mẹ và con cái.

Ưu tiên giấc ngủ chất lượng

Trong khi ngủ, não xử lý, sắp xếp và củng cố thông tin đã tiếp nhận trong ngày, chuyển đổi ký ức ngắn hạn thành ký ức dài hạn, từ đó cải thiện khả năng học tập và ghi nhớ. Trẻ em từ 6 đến 12 tuổi cần ngủ từ 9 đến 12 tiếng mỗi đêm. Bé nên duy trì giờ đi ngủ đều đặn, giảm thời gian sử dụng màn hình trước khi đi ngủ và tạo không gian phòng ngủ yên tĩnh.

Nuôi dưỡng sự kết nối cảm xúc, giao tiếp

Não bộ và cảm xúc của trẻ có những mối liên kết cảm xúc mạnh mẽ, có thể giao tiếp dễ dàng với mọi người. Người lớn hãy thường xuyên lắng nghe trẻ trò chuyện để tăng sự thấu hiểu, gắn kết tình cảm. Nhờ đó, trẻ cũng tự tin, phát triển trí tuệ cảm xúc, giải quyết các vấn đề trong cuộc sống tốt hơn.

Lê Nguyễn (Theo Hindustan Times)