5 thói quen phòng ngừa thoái hóa khớp

Bác sĩ Hoàng Quyết Tiến, Trung tâm Thông tin Y khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết quá trình thoái hóa khớp thường bắt đầu ở độ tuổi 30-35. Nguyên nhân là do lão hóa tự nhiên và tác động từ thói quen sinh hoạt không lành mạnh. Bác sĩ Tiến khuyên mọi người chủ động chăm sóc xương khớp bằng chế độ sinh hoạt hợp lý.

Dinh dưỡng đầy đủ với chế độ ăn giàu canxi, vitamin D, magie và kẽm từ sữa, cá, hải sản, trứng, rau xanh đậm, các loại hạt. Uống đủ nước, hạn chế đồ ngọt, nước có gas, rượu bia để tránh cản trở hấp thu canxi. Thường xuyên tắm nắng vào buổi sáng để cơ thể hấp thụ vitamin D giúp xương khớp chắc khỏe.

Vận động hợp lý với các bài tập cơ bản như đi bộ, yoga hay pilates có tác dụng phục hồi để xương khớp lấy lại sự dẻo dai và giảm đau nhức. Tránh mang vác nặng, ngồi, nằm sai tư thế để không gây tổn thương cột sống. Thực hiện các bài tập tăng cường cơ bụng, cơ lưng và sàn chậu giúp nâng đỡ cột sống, giảm áp lực cho khớp về lâu dài.

Kiểm soát cân nặng với chỉ số khối cơ thể (BMI) trong khoảng 18,5-24,9 để ổn định áp lực tạo ra cho khớp, xương khớp duy trì hoạt động bình thường, giảm nguy cơ thoái hóa khớp.

Ngủ đủ giấc cho phép cơ thể phục hồi, đồng thời hỗ trợ giảm viêm khớp. Giấc ngủ chất lượng còn góp phần tăng cường sức đề kháng và bảo vệ sức khỏe xương khớp toàn diện.

Khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường và bệnh lý về xương khớp kịp thời. Nhờ đó, bác sĩ có thể đưa ra phác đồ can thiệp phù hợp, người bệnh phục hồi tốt hơn, hạn chế biến chứng và duy trì sức khỏe ổn định, lâu dài.

Sử dụng sản phẩm chuyên biệt giúp giảm viêm, bảo vệ sụn, hỗ trợ cơ xương khớp, ngăn ngừa thoái hóa với các thành phần như collagen type 2 không biến tính, collagen peptide thủy phân, eggshell membrane (màng vỏ trứng), turmeric root (tinh chất nghệ), chondroitin sulfate... Đây là các tinh chất thiên nhiên đặc hiệu góp phần điều hòa miễn dịch, duy trì dịch khớp, tái tạo sụn và xương dưới sụn, hỗ trợ chống viêm, phòng ngừa các bệnh xương khớp.

Bác sĩ Tiến cho hay trên thế giới có khoảng 33% người trong độ tuổi 30-44 bị thoái hóa khớp, nhóm dưới 30 tuổi cũng mắc tới 15%. Hiện bệnh có xu hướng trẻ hóa do lối sống không lành mạnh, ít vận động... Ngay khi phát hiện dấu hiệu bất thường về khớp, mọi người nên đến bệnh viện để thăm khám và điều trị kịp thời.

Đình Diệu