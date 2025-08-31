Cách giảm đau chân khi đi bộ nhiều dịp lễ

Mang giày phù hợp khi đi bộ, chườm lạnh, ngâm nước nóng, massage chân và kéo giãn có tác dụng giảm đau.

Những người đi tham quan, du lịch vào dịp lễ có thể phải đi bộ nhiều hơn, dẫn đến đau mỏi, nhất là người có bệnh về xương khớp hoặc ít vận động. Vị trí đau mỏi thường gặp là bàn chân, bắp chân... BS.CKI Nguyễn Văn Ơn, đơn vị Chấn thương Chỉnh hình, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, gợi ý một số phương pháp giúp giảm đau nhức khi đi lại nhiều.

Chườm lạnh bằng túi chườm hoặc khăn mát tối đa 20 phút mỗi lần, có thể nhiều lần trong ngày. Nhiệt độ thấp làm các mạch máu co lại, giảm lượng máu lưu thông đến vùng tổn thương, từ đó làm chậm phản ứng viêm, giảm sưng nề và giảm truyền tín hiệu đau lên não. Hơi lạnh còn có khả năng gây tê cục bộ, giúp giảm đau hiệu quả. Không chườm đá trực tiếp lên da để tránh bỏng lạnh.

Ngâm chân với nước ấm, nhất là nước muối ấm, có thể tăng lưu thông máu, thư giãn cơ bắp, từ đó giảm áp lực lên các khớp xương, giúp giảm đau cơ và xương khớp hiệu quả. Nhiệt độ ấm còn kích thích và làm dịu các dây thần kinh ở bàn chân, mang lại cảm giác thư giãn.

Bác sĩ Ơn kiểm tra tình trạng chức năng khớp gối của người bệnh. Ảnh: Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7

Massage vị trí đau như bàn chân, bắp chân... để thúc đẩy máu lưu thông, cải thiện trao đổi chất dinh dưỡng và giảm đau nhức. Massage có thể làm tan tụ máu cơ, giúp cơ, xương và khớp mềm mại, giảm căng cứng.

Kéo giãn như xoay mắt cá chân theo chiều kim đồng hồ và ngược lại hoặc thử duỗi chân thẳng và kéo căng bắp chân, giữ trong khoảng 10 giây.

Uống đủ nước mỗi ngày, nhất là sau khi hoạt động nhiều bởi mất nước có thể gây mệt mỏi, chuột rút và đau nhức chân.

Nghỉ ngơi đầy đủ khi đau chân nhiều và nên điều chỉnh lịch trình lại phù hợp.

Chọn giày đúng kích cỡ, có phần đế êm, tạo cảm giác thoải mái. Nếu bàn chân có đặc điểm đặc biệt như lệch vòm, bẹt, cao vòm... nên dùng thêm lót giày y khoa. Phụ nữ tránh mang giày có gót quá cao vì có thể làm tăng áp lực lên lưng dưới, đầu gối và mắt cá chân, giảm khả năng giữ thăng bằng làm tăng nguy cơ té ngã.

Sử dụng băng thun hoặc tất y khoa với người có vấn đề về khớp gối, mạch máu hoặc dễ bị sưng phù. Phương pháp này tạo lực nén lên chân, cải thiện lưu thông máu, từ đó giảm đau nhức, tê mỏi, chuột rút và nặng chân khi đi bộ nhiều.

Bác sĩ Ơn lưu ý đau chân khi đi bộ nhiều có thể chỉ là dấu hiệu mỏi cơ thông thường, cũng có thể cảnh báo bệnh lý xương khớp hoặc mạch máu tiềm ẩn, cần được điều trị sớm. Nếu cơn đau kéo dài và ngày một nặng hơn, các biện pháp chăm sóc tại nhà không có hiệu quả, ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày, người bệnh nên đi khám. Bác sĩ có thể chỉ định chụp X-quang hoặc siêu âm... để hỗ trợ chẩn đoán. Tùy mức độ và nguyên nhân gây đau chân, bác sĩ có thể chỉ định các phương pháp điều trị phù hợp như dùng thuốc, vật lý trị liệu hoặc các điều trị chuyên sâu hơn nếu cần thiết.

Phi Hồng