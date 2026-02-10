5 thói quen khiến bệnh cúm lâu khỏi

Thiếu ngủ, ăn nhiều thực phẩm chế biến sẵn, dùng chất kích thích hoặc không uống đủ nước có thể làm suy giảm miễn dịch, khiến bệnh cúm lâu hồi phục hơn.

Uống ít nước

Sốt cao là triệu chứng thường gặp của cúm, dễ gây đổ mồ hôi. Một số người còn bị nôn mửa, tiêu chảy, khiến cơ thể mất nước. Người mắc cúm cần bổ sung đủ chất lỏng để bù nước, hỗ trợ hệ miễn dịch chống lại nhiễm trùng. Nên uống nước lọc, trà thảo mộc hoặc dung dịch điện giải không đường, đồng thời tránh caffeine và rượu.

Ngủ không đủ giấc

Người mắc cúm không nghỉ ngơi đầy đủ khiến bệnh kéo dài, lâu hồi phục và làm suy yếu hệ miễn dịch. Cơ thể cần thời gian nghỉ ngơi hợp lý để chống lại virus, trong đó giấc ngủ chất lượng đóng vai trò quan trọng giúp phục hồi nhanh hơn. Người bệnh nên ngủ khoảng 7-9 giờ mỗi đêm, sắp xếp không gian ngủ sạch sẽ, gọn gàng, ánh sáng dịu, hạn chế sử dụng điện thoại, xem phim hay mạng xã hội trước khi ngủ để không ảnh hưởng chất lượng giấc ngủ.

Chọn thực phẩm không phù hợp

Người mắc cúm nên tránh các thực phẩm gây gánh nặng cho hệ tiêu hóa như đồ chế biến sẵn, món chiên rán, đồ uống nhiều đường. Khi bị cúm, hệ miễn dịch suy yếu và cần được hỗ trợ bằng chế độ dinh dưỡng phù hợp. Thực phẩm giàu vitamin C giúp tăng cường miễn dịch, hỗ trợ sức khỏe xương sụn. Các nguồn vitamin C tốt gồm dâu tây, cà chua, bông cải xanh, súp lơ và trái cây họ cam quýt như cam, chanh.

Rau lá xanh như cải xoăn, cải thìa giàu vitamin và dưỡng chất có lợi cho miễn dịch, có thể dùng ở dạng nấu chín hoặc xay sinh tố để dễ tiêu hóa. Trứng là nguồn protein chất lượng cao, chứa kẽm và selen giúp cơ thể hồi phục nhanh hơn. Người có vấn đề về cholesterol nên hạn chế lòng đỏ, chỉ ăn khoảng một lòng đỏ mỗi ngày.

Trì hoãn khám khi triệu chứng kéo dài

Người mắc cúm nên đi khám khi sốt cao trên 39-40 độ C kéo dài, không đáp ứng thuốc hạ sốt, kèm theo lú lẫn, co giật, thở gấp, đau tức ngực hoặc dấu hiệu mất nước như tiểu ít, môi khô. Các nhóm nguy cơ cao gồm trẻ em, người cao tuổi, phụ nữ mang thai, người mắc bệnh nền cần nhập viện sớm nếu triệu chứng nặng lên hoặc tái phát sau khi đã giảm để phòng biến chứng.

Người bệnh không nên tự ý mua thuốc điều trị khi chưa có chỉ định của bác sĩ. Lạm dụng thuốc giảm ho, thuốc co mạch có thể che lấp triệu chứng, khiến bệnh kéo dài và làm tăng nguy cơ biến chứng như viêm phổi hoặc suy hô hấp.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)