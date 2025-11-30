Bị cúm A có uống kháng sinh được không?

Tôi sốt, ho, đau họng do cúm A, có nên uống kháng sinh để bệnh nhanh khỏi không? (Toàn, Hà Nội)

Trả lời:

Cúm A là bệnh truyền nhiễm do virus gây ra, thường xuất hiện vào thời điểm giao mùa, có khả năng lây lan nhanh trong cộng đồng. Khi nhiễm virus cúm A, người bệnh thường sốt cao, ho, đau họng, mệt mỏi, chán ăn, cơ thể đau nhức.

Người mắc bệnh A không nên tự ý uống kháng sinh, trừ khi có chỉ định của bác sĩ. Kháng sinh chỉ có tác dụng với vi khuẩn, không tiêu diệt virus. Dùng kháng sinh sai cách có nguy cơ gây ra kháng thuốc, khiến điều trị nhiễm khuẩn về sau khó khăn hơn. Lạm dụng kháng sinh có thể khiến người bệnh chủ quan, bỏ qua các biện pháp chăm sóc đúng cách.

Bác sĩ khám cho bệnh nhân cúm A. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Điều trị cúm A chủ yếu là giảm triệu chứng và giúp cơ thể phục hồi. Người bệnh nên nghỉ ngơi, uống nhiều nước để bù dịch, làm loãng dịch tiết đường hô hấp. Khi sốt hoặc đau nhức, người bệnh có thể dùng thuốc hạ sốt, giảm đau. Chế độ ăn nên ưu tiên món mềm, dễ tiêu như cháo, súp, bổ sung rau củ quả để tăng sức đề kháng. Vệ sinh mũi họng bằng nước muối sinh lý giúp làm sạch dịch, giảm nghẹt mũi, dễ thở hơn. Trong một số trường hợp cụ thể, bác sĩ có thể kê thuốc kháng virus để rút ngắn thời gian bệnh và giảm nguy cơ biến chứng.

ThS.BS Đặng Thành Đô

Khoa Hô Hấp

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội