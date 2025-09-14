Trẻ ăn gì tăng tập trung, ghi nhớ tốt?

Con trai tôi 11 tuổi, tựu trường sau kỳ nghỉ hè nên thường mất tập trung, quên kiến thức. Cho bé ăn loại thực phẩm nào để học tập tốt hơn? (Lê Thảo, TP HCM)

Trả lời:

Chế độ dinh dưỡng rất quan trọng đối với thể chất và trí não của trẻ. Mỗi ngày trẻ nên ăn đủ các loại thực phẩm như thịt, cá, trứng, sữa. Để tăng cường ghi nhớ, giúp trẻ tập trung, phụ huynh chú trọng cho trẻ ăn những thực phẩm dưới đây.

Các loại cá béo như cá hồi, cá thu, cá trích, cá mòi, cá cơm, cá ngừ... giàu omega-3, tốt cho sự phát triển của não bộ. Chúng còn giàu protein và các loại vitamin như B12, D, cùng khoáng chất quan trọng cung cấp đầy đủ năng lượng cần thiết cho thể chất và trí não của trẻ. Trẻ nên ăn tối thiểu 2-3 lần cá mỗi tuần.

Trứng chứa chất choline - thành phần thiết yếu để sản xuất chất dẫn truyền thần kinh acetylcholine, giúp tăng cường trí nhớ, chức năng nhận thức chung của não. Bạn nên cho bé ăn một quả trứng mỗi ngày, đa dạng cách chế biến để con hấp thu dinh dưỡng tốt. Các loại rau lá xanh như rau bina, bông cải xanh... giàu vitamin, chất xơ giúp cải thiện chức năng trí não, tiêu hóa tốt hơn.

BS.CKI Nguyễn Hữu Hiếu khám cho bệnh nhi. Ảnh minh họa: Giản Đơn

Trẻ nên ăn các loại thịt chứa nhiều protein và dễ hấp thu như ức gà, thịt bò, thịt heo..., khoảng 1-2 lần mỗi ngày. Đây là nguyên liệu để tổng hợp enzyme, chất dẫn truyền thần kinh (ví dụ tyrosine dẫn truyền hình thành dopamine), cấu trúc tế bào thần kinh, myelin. Trẻ uống sữa mỗi ngày cung cấp acid amin (tyrosine, tryptophan), chất béo, canxi, vitamin D, khoáng chất tốt cho sự phát triển tổng thể. Sữa có thành phần đường lactose giúp duy trì năng lượng não ổn định, không gây dao động đường huyết lớn như đồ ngọt khác.

Các loại hạt như hạt điều, hạnh nhân, bí ngô, óc chó... có nhiều chất dinh dưỡng, vitamin và chất béo tốt cho trí não. Phụ huynh cho trẻ ăn thêm những loại hạt này trong bữa phụ.

Quả mọng như việt quất, dâu tây chứa nhiều chất chống oxy hóa có thể bảo vệ tế bào não. Trẻ nên hạn chế các loại thức ăn nhanh nhiều dầu mỡ, đồ ăn vặt chứa nhiều đường, muối, tránh uống nước ngọt.

Bạn lưu ý cho trẻ ăn đủ bữa chính, chế biến thực phẩm sạch sẽ, ăn chín uống sôi. Bạn có thể đưa con đến bệnh viện khám sức khỏe tổng quát đầu năm học hoặc khám sức khỏe định kỳ giúp chẩn đoán sớm tình trạng bệnh lý. Bác sĩ xây dựng phác đồ điều trị phù hợp, tư vấn chế độ dinh dưỡng, kế hoạch học tập, vận động khoa học để trẻ nâng cao sức khỏe thể chất và trí não.

BS.CKI Nguyễn Hữu Hiếu

Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM