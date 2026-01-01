5 thói quen gây đau nhức xương khớp ngày lễ Tết

Làm việc sai tư thế, nghỉ ngơi không hợp lý, ăn uống thiếu khoa học là những thói quen thường gặp dịp lễ Tết có thể gây đau nhức xương khớp.

ThS.BS Phạm Thị Xuân Thư, chuyên khoa Nội cơ xương khớp, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, cho biết đau nhức xương khớp vào dịp nghỉ lễ rất phổ biến, có thể gặp ở cả người cao tuổi lẫn người trẻ. Nguyên nhân chủ yếu là do thói quen sinh hoạt không đúng cách.

Làm việc sai tư thế

Sai lầm thường gặp là khom lưng, cúi người hoặc ngồi xổm quá lâu khi dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng. Khiêng vác vật nặng hoặc sai tư thế cũng có thể gây đau nhức xương khớp, thậm chí dẫn đến chấn thương. Ngồi ăn hoặc trò chuyện quá lâu còn gây căng cơ ở cổ, vai và lưng dưới, dẫn đến nhức mỏi.

Cường độ hoạt động không hợp lý

Sắp xếp đồ đạc, mua sắm, đi du lịch, thăm hỏi họ hàng khiến nhiều người hoạt động liên tục, nghỉ ngơi không đủ, xương khớp không kịp phục hồi, gây đau nhức. Ngược lại, một số người xem lễ Tết là thời gian nghỉ ngơi nên tranh thủ ngủ bù hoặc dành nhiều thời gian ngồi một chỗ xem tivi, chơi game... Điều này khiến cơ bắp không được làm nóng và vận động đủ, giảm sự linh hoạt, dễ dẫn đến căng cơ, đau lưng, chuột rút...

Ăn uống thả ga

Rượu bia, bánh kẹo, đồ ăn chế biến sẵn (chân giò, lạp xưởng...), đồ chiên rán, nhiều dầu mỡ là những thực phẩm không thể thiếu trong dịp lễ Tết. Việc ăn uống không điều độ, không kiêng khem có thể gây tăng axit uric máu, mỡ máu, giảm lượng máu lưu thông, giảm hấp thu canxi dẫn đến các cơn đau khớp, nhất là ở người có tiền sử viêm khớp, bệnh gout...

Đi giày gót quá cao hoặc nhọn

Trong các bữa tiệc hay những chuyến du xuân, phụ nữ thường chọn giày cao gót để tôn lên vóc dáng và đi đứng uyển chuyển. Tuy nhiên, khi đi giày cao gót, cơ thể phải điều chỉnh dáng đi và phân bố lại lực để giữ trọng tâm, từ đó gây đau mỏi lưng, hông và đầu gối...

Uống thuốc không đúng chỉ định

Do bận rộn, nhiều người có xu hướng tự ý bỏ liều, đổi giờ uống thuốc, uống chung với thức uống có cồn hoặc các loại nước trái cây, nước ngọt... Điều này có thể làm bùng phát những cơn đau nhức, gây tương tác thuốc, xuất hiện các tác dụng phụ không mong muốn.

Bác sĩ Thư đánh giá tình trạng chức năng khớp cổ tay cho người bệnh. Ảnh minh họa: Phòng khám Đa khoa Tâm Anh quận 7

Để hạn chế đau nhức xương khớp trong dịp lễ Tết, bác sĩ Thư khuyến cáo mọi người nên sinh hoạt đúng tư thế, nhất là khi khiêng vác vật nặng. Tránh làm việc quá sức nhưng vẫn duy trì vận động nhẹ nhàng để giữ linh hoạt và giảm cứng khớp. Khi dọn dẹp nhà cửa, có thể dùng các dụng cụ hỗ trợ như cây lau nhà cán dài để không phải cúi người, dụng cụ mở nắp chai lọ giảm lực lên tay hoặc khay giỏ có bánh xe để giảm bê vác nặng...

Ăn các loại thực phẩm chế biến sẵn hoặc uống rượu bia nhưng ở mức vừa phải, không nên tiêu thụ quá nhiều. Đảm bảo ăn uống đủ chất, như rau xanh, trái cây, thực phẩm giàu omega-3 (cá hồi, cá thu), canxi và vitamin D (sữa, các sản phẩm từ sữa, hạt). Những người đang điều trị các bệnh lý xương khớp nên tuân thủ chỉ định của bác sĩ và đi khám ngay khi phát hiện các dấu hiệu bất thường.

Phi Hồng